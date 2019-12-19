Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Президент РФ Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции
Большая пресс-конференция Владимира Путина
2019-12-19T13:36+0300
https://ria.ru/20191219/1562583922.html
Путин: отказ бывших республик СССР посетить парад Победы будет ошибкой
https://cdn24.img.ria.ru/images/156258/21/1562582110_0:98:2996:1783_1036x0_80_0_0_18a8f2ee99e88c876e42b334ff3d13b4.jpg
РИА Новости

Путин: отказ бывших республик СССР посетить парад Победы будет ошибкой

13:31 19.12.2019 (обновлено: 13:36 19.12.2019)
3090
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Отказ любого из лидеров республик бывшего СССР приехать в Москву на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне был бы ошибкой, так как будет означать, что они не проявляют должного уважения к павшим, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Это их право, но если кто-то не приедет в силу каких-то сегодняшних особенностей наших межгосударственных отношений, думаю, что для них это было бы большой ошибкой. Потому что это будет означать, что они не проявляют должного уважения к тем людям, которые боролись и отдали свою жизнь за независимость их собственной родины", - заявил Путин на своей ежегодной большой пресс-конференции.
Пресс-конференция Владимира Путина — в онлайн-репортаже РИА Новости >>
4210301
Обсудить 0
Большая пресс-конференция Владимира ПутинаВеликая Отечественная война (1941-1945)Владимир ПутинСССРВ мире
Рекомендуем
Путин предложил внести в Конституцию изменения
Путин допустил отмену положения о "двух сроках подряд" в Конституции
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Путин оценил возможность женщины стать президентом России
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский
Жириновский поддержал идею об изменении сроков полномочий президента
Путин предложил внести в Конституцию изменения
Путин прокомментировал возможность изменения Конституции
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель
Bild: Меркель в ответ на санкции против Nord Stream 2 "объявила войну"
Украинские военные
На Украине заявили о начале подготовки военных к штурму шахт
П/к на тему: Страновой экспортный бренд будет создан в рамках стратегии Российского экспортного центра
Симоньян оценила заявление Путина о слове "подряд" в Конституции
На месте стрельбы на Лубянке
В ФСБ сообщили о ликвидации стрелка на Лубянке
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Путин прокомментировал возможность импичмента Трампу
Газодобывающее предприятие на Украине
РФ, Украина и ЕС достигли принципиального соглашения по транзиту газа
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Путин: Рамзану Кадырову можно было бы дать звание Героя Труда
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Путин ответил на вопрос о решении проблемы Донбасса силовым путем
Владимир Путин и президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович во время встречи. 15 июля 2018
Президент Хорватии выступила перед избирателями на фоне фото с Путиным
Вид на набережную с Генуэзской крепости в Судаке
В Крыму предложили "перезагрузить" договор о Союзном государстве
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Эксперты оценили заявления Путина об отношениях с Украиной
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:57На юго-востоке Москвы неизвестный открыл стрельбу по прохожему
08:53Салливан назвал приоритеты работы в должности посла США в России
08:35В Красноярском крае три человека пострадали при обрушении на пилораме
08:33СПЧ обратился в Совет Европы из-за давления властей Эстонии на Sputnik
08:26СМИ сообщили о 1200 задержанных за сутки в ходе протестов в Дели
08:17SSJ100 не вылетел из аэропорта Челябинска из-за проблем с двигателем
08:16Лавров рассказал, что больше всего в Сербии ему понравились люди
08:12Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в пятницу
08:00Эксперт: планы Трампа включить Китай в СНВ-3 могут похоронить договор
08:00Искусственный интеллект проследит за дыханием тяжелых пациентов
07:55В Москве десятки деревьев повалило ветром
07:48Дым от лесных пожаров на юго-востоке Австралии достиг Мельбурна
07:44Общественники встретились с экс-губернатором Сахалина в СИЗО
07:42Конгресс США повысил минимальный возраст покупки сигарет до 21 года
07:20Глава Приамурья рассказал, что попросил бы у Деда Мороза
07:19Появилось новое видео стрельбы у здания ФСБ на Лубянке
07:03СМИ: ФБР раскрыло похищение новорожденного, произошедшее 55 лет назад
06:59Байден выступает против увеличения численности войск в Афганистане
06:57В Москве открыли движение по улице Большая Лубянка
06:53ДВФУ отреагировал на решение восстановить в должности главврача Пака
Лента новостейМолния