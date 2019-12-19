Путин осудил рассуждения про сдачу Ленинграда во время ВОВ

"В документах нацистской Германии - часть населения славянского использовать на работах, большую часть - за Урал, на северные территории, на вымирание. Речь шла не просто о сохранении государственности, речь шла о сохранении этноса восточнославянского, русских и тех же самых украинцев… Поэтому когда я слышу, что "было бы хорошо Ленинград сдать" и так далее, мне хочется сказать: "Вы придурки, нет? Вас бы никого не было - тех, кто так сегодня рассуждает", - заявил Путин на своей ежегодной пресс-конференции.