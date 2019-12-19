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Президент РФ Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции
Большая пресс-конференция Владимира Путина
2019-12-19T15:04+0300
https://ria.ru/20191219/1562583291.html
Путин осудил рассуждения про сдачу Ленинграда во время ВОВ
https://cdn22.img.ria.ru/images/156259/31/1562593136_0:0:640:360_1036x0_80_0_0_43ec1899a02531d0edeb70d682289236.jpg
РИА Новости

Путин осудил рассуждения про сдачу Ленинграда во время ВОВ

13:26 19.12.2019 (обновлено: 15:04 19.12.2019)
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин признался, что ему хочется назвать придурками тех, кто рассуждает о возможности сдать Ленинград во время Великой Отечественной войны.
"В документах нацистской Германии - часть населения славянского использовать на работах, большую часть - за Урал, на северные территории, на вымирание. Речь шла не просто о сохранении государственности, речь шла о сохранении этноса восточнославянского, русских и тех же самых украинцев… Поэтому когда я слышу, что "было бы хорошо Ленинград сдать" и так далее, мне хочется сказать: "Вы придурки, нет? Вас бы никого не было - тех, кто так сегодня рассуждает", - заявил Путин на своей ежегодной пресс-конференции.
Пресс-конференция Владимира Путина — в онлайн-репортаже РИА Новости >>
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