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Число пострадавших при крупном пожаре в Барселоне возросло до 26
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РИА Новости

Число пострадавших при крупном пожаре в Барселоне возросло до 26

13:25 19.12.2019
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© Flickr / ElentirПожарная машина в Испании
Пожарная машина в Испании
© Flickr / Elentir
Пожарная машина в Испании. Архивное фото
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Число пострадавших в результате крупного пожара, вспыхнувшего недалеко от собора Святого Семейства в Барселоне, возросло до 26 человек, сообщила служба скорой помощи.
Ранее говорилось о 18 пострадавших.
Как написала служба в Twitter, девять человек получили легкие травмы, четверо - средней тяжести, один получил тяжелые травмы. Еще 12 раненым была оказана помощь на месте.
Ранее сообщалось, что на месте работают двенадцать пожарных расчетов. Огонь вспыхнул в одном из жилых домов, дым распространился на соседние улицы, многие улицы в районе инцидента перекрыты.
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