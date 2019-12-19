Путин: если не будет СНВ-3, то ничего не сдержит гонку вооружений

Россия вплоть до конца года готова продлить действие договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений СНВ-3, без него не будет ничего в мире, что сдерживает гонку вооружений, заявил на пресс-конференции президент страны Владимир Путин.