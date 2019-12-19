Путин согласился дать интервью журналисту из Ленинградской области

"Это можно сделать. Секундочку, но вы не дослушали ответ. Еще рано "спасибо" говорить. Время после пресс-конференции имеется в течение этого года, либо в течение следующего года, но мы пока с вами не определились. В принципе, это возможно", - ответил Путин на просьбу журналиста.