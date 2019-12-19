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Президент РФ Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции
Большая пресс-конференция Владимира Путина
2019-12-19T21:51+0300
https://ria.ru/20191219/1562580404.html
Путин назвал решение стокгольмского суда по иску Киева политическим
https://cdn23.img.ria.ru/images/156257/95/1562579501_155:0:2530:1336_1036x0_80_0_0_88fb7a3058724e8371a0ebd8f9c59138.jpg
РИА Новости

Путин назвал решение стокгольмского суда по иску Киева политическим

13:01 19.12.2019 (обновлено: 21:51 19.12.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции
Президент РФ Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Решение Стокгольмского арбитражного суда по иску "Нафтогаза Украины" о взыскании 3 миллиардов долларов с "Газпрома" носит политический характер, обоснование такого решения тяжелым экономическим положением Украины - это чушь, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Я убежден, как все-таки юрист по базовому своему образованию, что это решение Стокгольмского арбитражного суда носит не юридический, не правовой характер, а скорее политический. Одно из обоснований решения Стокгольмского арбитражного суда - там написано: в связи с тяжелым экономическим положением на Украине. Это чушь какая-то", - сказал президент на ежегодной пресс-конференции.
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"Решение суда есть, это правда, мы должны из этого исходить. Мы будем исходить из этого и будем искать приемлемое для всех решение, в том числе и для Украины. Как я уже многократно говорил, несмотря на строительство новых инфраструктурных объектов - таких как "Северный поток-1", "Северный поток-2", "Турецкий поток", будем сохранять транзит через Украину", - добавил глава РФ.
Стокгольмский арбитраж в декабре 2017 года и феврале 2018 года вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа, обязав в итоге российскую компанию выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" обжаловал решения в марте 2018 года, а в мае потребовал полной отмены "транзитного" решения.
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Украина пытается принудительно взыскать с "Газпрома" эти средства в различных юрисдикциях, пока безуспешно. В частности, Окружной суд Амстердама ранее в качестве обеспечительной меры наложил арест на принадлежащие "Газпрому" акции Blue Stream Pipeline Company B.V (оператора газопровода "Голубой поток"), а затем и на 100% акций компании South Stream Transport B.V., которая строит морскую часть газопровода "Турецкий поток". В сентябре в своём финансовом отчёте "Нафтогаз" сообщал, что сумма, которую "Газпром" должен выплатить ему по решениям Стокгольмского арбитража, по состоянию на 30 июня выросла до 2,817 миллиарда долларов с учетом процентов.
Пресс-конференция Владимира Путина — в онлайн-репортаже РИА Новости >>
Президент и 1895 журналистов: большая пресс-конференция Путина
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

Нынешняя большая пресс-конференция российского президента — 15-я по счету.

Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
1 из 12

Нынешняя большая пресс-конференция российского президента — 15-я по счету.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

В целом за предыдущие годы Путин посвятил общению со СМИ в таком формате около 47 часов.

Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
2 из 12

В целом за предыдущие годы Путин посвятил общению со СМИ в таком формате около 47 часов.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

На сей раз мероприятие побило рекорд по числу аккредитованных журналистов.

Журналисты перед началом ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
3 из 12

На сей раз мероприятие побило рекорд по числу аккредитованных журналистов.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанк

На пресс-конференцию зарегистрировались 1895 представителей СМИ — почти на две сотни больше, чем год назад.

Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
4 из 12

На пресс-конференцию зарегистрировались 1895 представителей СМИ — почти на две сотни больше, чем год назад.

© РИА Новости / Александр Вильф
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Большая пресс-конференция — это, по сути, подведение итогов года.

Ежегодная большая пресс-конференция президента РФ В. Путина
5 из 12

Большая пресс-конференция — это, по сути, подведение итогов года.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

Один из проверенных способов привлечь внимание президента — развернуть огромный плакат.

Журналисты на ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина в Центре международной торговли на Красной Пресне
6 из 12

Один из проверенных способов привлечь внимание президента — развернуть огромный плакат.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

Однако в этом году Кремль попросил журналистов не переусердствовать и не использовать большие плакаты, которые мешают операторам.

Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
7 из 12

Однако в этом году Кремль попросил журналистов не переусердствовать и не использовать большие плакаты, которые мешают операторам.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
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© РИА Новости / Алексей Дружинин

Журналисты на ежегодной большой пресс-конференции Владимира Путина.

Журналисты на ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
8 из 12

Журналисты на ежегодной большой пресс-конференции Владимира Путина.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанк

Практику проведения больших пресс-конференций Путин ввел в 2001 году во время первого президентского срока.

Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
9 из 12

Практику проведения больших пресс-конференций Путин ввел в 2001 году во время первого президентского срока.

© РИА Новости / Александр Вильф
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Самая короткая беседа была в 2001 году, она длилась полтора часа.

Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
10 из 12

Самая короткая беседа была в 2001 году, она длилась полтора часа.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

Рекордной по продолжительности остается пресс-конференция 2008 года, когда за четыре часа 40 минут глава государства ответил на 106 вопросов.

Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в Центре международной торговли на Красной Пресне
11 из 12

Рекордной по продолжительности остается пресс-конференция 2008 года, когда за четыре часа 40 минут глава государства ответил на 106 вопросов.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Владимир Путин на большой пресс-конференции в Центре международной торговли.

Президент РФ Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции
12 из 12

Владимир Путин на большой пресс-конференции в Центре международной торговли.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
1 из 12

Нынешняя большая пресс-конференция российского президента — 15-я по счету.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
2 из 12

В целом за предыдущие годы Путин посвятил общению со СМИ в таком формате около 47 часов.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
3 из 12

На сей раз мероприятие побило рекорд по числу аккредитованных журналистов.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
4 из 12

На пресс-конференцию зарегистрировались 1895 представителей СМИ — почти на две сотни больше, чем год назад.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
5 из 12

Большая пресс-конференция — это, по сути, подведение итогов года.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
6 из 12

Один из проверенных способов привлечь внимание президента — развернуть огромный плакат.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
7 из 12

Однако в этом году Кремль попросил журналистов не переусердствовать и не использовать большие плакаты, которые мешают операторам.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
8 из 12

Журналисты на ежегодной большой пресс-конференции Владимира Путина.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
9 из 12

Практику проведения больших пресс-конференций Путин ввел в 2001 году во время первого президентского срока.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
10 из 12

Самая короткая беседа была в 2001 году, она длилась полтора часа.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
11 из 12

Рекордной по продолжительности остается пресс-конференция 2008 года, когда за четыре часа 40 минут глава государства ответил на 106 вопросов.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
12 из 12

Владимир Путин на большой пресс-конференции в Центре международной торговли.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
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Большая пресс-конференция Владимира ПутинаНафтогаз УкраиныГазпромВладимир ПутинСитуация на УкраинеРоссияКиевУкраинаВ мире
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