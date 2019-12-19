Путин назвал решение стокгольмского суда по иску Киева политическим

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Решение Стокгольмского арбитражного суда по иску Решение Стокгольмского арбитражного суда по иску "Нафтогаза Украины" о взыскании 3 миллиардов долларов с "Газпрома" носит политический характер, обоснование такого решения тяжелым экономическим положением Украины - это чушь, заявил президент РФ Владимир Путин

"Я убежден, как все-таки юрист по базовому своему образованию, что это решение Стокгольмского арбитражного суда носит не юридический, не правовой характер, а скорее политический. Одно из обоснований решения Стокгольмского арбитражного суда - там написано: в связи с тяжелым экономическим положением на Украине. Это чушь какая-то", - сказал президент на ежегодной пресс-конференции.

"Решение суда есть, это правда, мы должны из этого исходить. Мы будем исходить из этого и будем искать приемлемое для всех решение, в том числе и для Украины. Как я уже многократно говорил, несмотря на строительство новых инфраструктурных объектов - таких как "Северный поток-1", "Северный поток-2", "Турецкий поток", будем сохранять транзит через Украину", - добавил глава РФ.

Стокгольмский арбитраж в декабре 2017 года и феврале 2018 года вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа, обязав в итоге российскую компанию выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" обжаловал решения в марте 2018 года, а в мае потребовал полной отмены "транзитного" решения.