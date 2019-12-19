Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-19T16:49+0300
https://ria.ru/20191219/1562579937.html
Путин заявил, что Россия хочет решить газовый вопрос с Украиной
https://cdn22.img.ria.ru/images/156257/96/1562579673_0:124:3052:1841_1036x0_80_0_0_2dd823533f27195f3e28164f967cfc76.jpg
РИА Новости

Путин заявил, что Россия хочет решить газовый вопрос с Украиной

12:57 19.12.2019 (обновлено: 16:49 19.12.2019)
416
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что России и Украине удастся договориться по вопросу транзита газа, желания обострять ситуацию в энергетике нет.
"Я думаю, что мы договоримся. Мы, кстати говоря, на пути к этим договоренностям. И мы будем стремиться к тому, чтобы украинская сторона была довольна этими договоренностями. У нас нет никакого желания обострять ситуацию в энергетике или как-то использовать это для влияния на ситуацию на самой Украине. Мы заинтересованы в том, чтобы и Украина получала нормально ресурс, и наши потребители в Европе чтобы были спокойны за то, что у нас нормальные отношения с нашими соседями", - сказал глава РФ в ходе ежегодной пресс-конференции.
Сотрудник газокомпрессорной станции
Вчера, 02:54
История трехсторонних консультаций России, Украины и ЕК по газу
Действующий контракт России и Украины на транзит газа истекает в конце этого года. Российская сторона на последних трехсторонних консультациях с участием Еврокомиссии в октябре представила позицию о необходимости пакетного решения транзитного вопроса - вместе с судебными спорами и поставками газа на Украину. Киев прекратил прямые закупки российского газа в ноябре 2015 года, поставляя "голубое" топливо по реверсу из Европы.
Пресс-конференция Владимира Путина — в онлайн-репортаже РИА Новости >>
Большие пресс-конференции Владимира Путина
Вчера, 09:42Большая пресс-конференция Владимира Путина
Большие пресс-конференции Владимира Путина
0200011
Обсудить 1
Ситуация на УкраинеПереговоры по газу между Россией, Украиной и ЕСВладимир ПутинРоссияУкраинаЭкономика
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Россия будет искать решение по газу, приемлемое для всех, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Путин считает, что Россия и Украина смогут договориться по газу
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
В Донбассе нет иностранных войск, заявил Путин
Путин вскрыл подноготную переговоров в Минске
Путин: Украина признала ЛНР и ДНР, настояв на их подписях в Минске
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Путин: Киев самостоятельно отрезал Донбасс, введя блокаду
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Путин назвал ошибку Киева при разведении сил в Донбассе
Путин вскрыл подноготную переговоров в Минске
Путин рассказал, кто настоял на подписях ЛНР и ДНР под Минск-2
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Путин заявил, что насторожен призывом пересмотреть Минские соглашения
Президент РФ Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции
Нужен прямой диалог украинских властей с Донбассом, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Путин считает, что Киев не хочет решать вопрос Донбасса мирным путем
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Путин прокомментировал возможность встречи с Зеленским в апреле
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Путин ответил на вопрос о решении проблемы Донбасса силовым путем
Путин считает продолжение нормандского формата целесообразным
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Путин: если бы США хотели помочь Украине, денег бы дали
Президент РФ Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции
Путин назвал решение стокгольмского суда по иску Киева политическим
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:53Салливан назвал приоритеты работы в должности посла США в России
08:35В Красноярском крае три человека пострадали при обрушении на пилораме
08:33СПЧ обратился в Совет Европы из-за давления властей Эстонии на Sputnik
08:26СМИ сообщили о 1200 задержанных за сутки в ходе протестов в Дели
08:17SSJ100 не вылетел из аэропорта Челябинска из-за проблем с двигателем
08:16Лавров рассказал, что больше всего в Сербии ему понравились люди
08:12Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в пятницу
08:00Эксперт: планы Трампа включить Китай в СНВ-3 могут похоронить договор
08:00Искусственный интеллект проследит за дыханием тяжелых пациентов
07:55В Москве десятки деревьев повалило ветром
07:48Дым от лесных пожаров на юго-востоке Австралии достиг Мельбурна
07:44Общественники встретились с экс-губернатором Сахалина в СИЗО
07:42Конгресс США повысил минимальный возраст покупки сигарет до 21 года
07:20Глава Приамурья рассказал, что попросил бы у Деда Мороза
07:19Появилось новое видео стрельбы у здания ФСБ на Лубянке
07:03СМИ: ФБР раскрыло похищение новорожденного, произошедшее 55 лет назад
06:59Байден выступает против увеличения численности войск в Афганистане
06:57В Москве открыли движение по улице Большая Лубянка
06:53ДВФУ отреагировал на решение восстановить в должности главврача Пака
06:35В Иркутске осудили вербовщика террористической организации
Лента новостейМолния