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Минсельхоз разработает подзаконные акты к закону о виноградарстве
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РИА Новости

Минсельхоз разработает подзаконные акты к закону о виноградарстве

12:43 19.12.2019
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© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкВиноградники в окрестностях Алушты в Крыму
Виноградники в окрестностях Алушты в Крыму
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Виноградники в окрестностях Алушты в Крыму. Архивное фото
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Минсельхоз РФ совместно с представителями бизнеса и другими ведомствами подготовит подзаконные акты к закону о виноградарстве и виноделии в соответствии с задачами и нуждами отрасли, сообщили журналистам в пресс-службе Минсельхоза.
"Минсельхоз России позитивно оценивает принятие закона "О виноградарстве и виноделии". Документ устраняет правовые пробелы и закрепляет в законодательстве основы, необходимые для дальнейшего развития отрасли, что станет большим шагом для российского виноградарства и виноделия", - сказали в министерстве.
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"Минсельхоз России совместно с бизнес-сообществом и уполномоченными органами федеральной власти планирует продолжить обсуждение правоприменения закона, чтобы в дальнейшем подготовить подзаконные акты в соответствии с задачами и нуждами отрасли", - добавили в пресс-службе.
Госдума в среду приняла закон о виноградарстве и виноделии в России, который устанавливает правовые и организационные основы в области производства, оборота и потребления продукции виноградарства и виноделия в РФ и станет базовым для отрасли. Документ направлен на повышение качества продукции и конкурентоспособности напитков, произведенных из российского винограда.
Закон вводит ряд терминов, в частности само вино в нем определяется как пищевая алкогольная сельскохозяйственная винодельческая продукция с содержанием этилового спирта от 7,5% до 18%, изготовленная исключительно в результате брожения свежего винограда или виноградного сусла и разрешенная к розничной продаже в России. Другое новое понятие - "вино России": вино (включая крепленые и игристые напитки), полностью, на 100%, произведенное из винограда, выращенного в РФ.
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