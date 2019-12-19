Минсельхоз разработает подзаконные акты к закону о виноградарстве

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Минсельхоз РФ совместно с представителями бизнеса и другими ведомствами подготовит подзаконные акты к закону о виноградарстве и виноделии в соответствии с задачами и нуждами отрасли, сообщили журналистам в пресс-службе Минсельхоза.

"Минсельхоз России позитивно оценивает принятие закона "О виноградарстве и виноделии". Документ устраняет правовые пробелы и закрепляет в законодательстве основы, необходимые для дальнейшего развития отрасли, что станет большим шагом для российского виноградарства и виноделия", - сказали в министерстве.

"Минсельхоз России совместно с бизнес-сообществом и уполномоченными органами федеральной власти планирует продолжить обсуждение правоприменения закона, чтобы в дальнейшем подготовить подзаконные акты в соответствии с задачами и нуждами отрасли", - добавили в пресс-службе.

Госдума в среду приняла закон о виноградарстве и виноделии в России, который устанавливает правовые и организационные основы в области производства, оборота и потребления продукции виноградарства и виноделия в РФ и станет базовым для отрасли. Документ направлен на повышение качества продукции и конкурентоспособности напитков, произведенных из российского винограда.