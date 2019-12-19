В ЕС пообещали изучить ситуацию с журналистами Sputnik в Эстонии

БРЮССЕЛЬ, 19 дек - РИА Новости. В ЕС пообещали изучить ситуацию с журналистами в Эстонии, которые работают с российским информагентством "Россия сегодня", конкретной реакции пока нет, сказал РИА Новости в четверг чиновник в европейских структурах, пожелавший остаться неназванным.

Сотрудники Sputnik Estonia ранее получили от руководств Департамента полиции и погранохраны страны письма с прямыми угрозами возбуждения против них уголовных дел в случае, если они до 1 января 2020 года не прекратят трудовые отношения с головной организацией – Международным информационным агентством "Россия сегодня". В качестве обоснования этих действий называются санкции, введенные Евросоюзом 17 марта 2014 года против ряда физических и юридических лиц в свете событий на Украине. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян обратилась к президенту Эстонии Керсти Кальюлайд , призвав не допустить ареста журналистов.

"Спасибо за ваше обращение. Позвольте изучить это, мы свяжемся с вами", - сказал собеседник, отвечая на вопрос, как могут в ЕС прокомментировать эти угрозы и их увязку с санкциями при том, что МИА "Россия сегодня" имеет аккредитацию при институтах ЕС.

В пресс-службе МИА "Россия сегодня" ранее заявили, что агентство считает действия эстонских властей вопиющим произволом и планирует обратиться в ООН, ОБСЕ, Совет Европы, ЮНЕСКО и ЕСПЧ с требованием дать оценку этому беспрецедентному за последние годы случаю нарушения свободы слова и принять меры по обеспечению права журналистов на осуществление профессиональной деятельности.

В ноябре в ЕС воздержались от оценочных комментариев по решению другой страны региона, Латвии, приостановить вещание в республике ряда российских телеканалов, но отметили, что ресурсы, связанные с включенными в санкционные списки лицами, могут подпадать под действие национальных мер.

Ранее Национальный совет по электронным СМИ Латвии решил приостановить трансляцию в стране девяти телеканалов, включая "Петербург–Пятый канал", мотивировав это тем, что они якобы связаны с предпринимателем Юрием Ковальчуком, входящим в санкционный список ЕС.