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Медиавойны
2019-12-19T12:24+0300
https://ria.ru/20191219/1562576613.html
В ЕС пообещали изучить ситуацию с журналистами Sputnik в Эстонии
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РИА Новости

В ЕС пообещали изучить ситуацию с журналистами Sputnik в Эстонии

12:24 19.12.2019
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
БРЮССЕЛЬ, 19 дек - РИА Новости. В ЕС пообещали изучить ситуацию с журналистами в Эстонии, которые работают с российским информагентством "Россия сегодня", конкретной реакции пока нет, сказал РИА Новости в четверг чиновник в европейских структурах, пожелавший остаться неназванным.
Сотрудники Sputnik Estonia ранее получили от руководств Департамента полиции и погранохраны страны письма с прямыми угрозами возбуждения против них уголовных дел в случае, если они до 1 января 2020 года не прекратят трудовые отношения с головной организацией – Международным информационным агентством "Россия сегодня". В качестве обоснования этих действий называются санкции, введенные Евросоюзом 17 марта 2014 года против ряда физических и юридических лиц в свете событий на Украине. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян обратилась к президенту Эстонии Керсти Кальюлайд, призвав не допустить ареста журналистов.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян
Вчера, 11:25Медиавойны
Симоньян обратилась к президенту Эстонии из-за угроз в адрес Sputnik
"Спасибо за ваше обращение. Позвольте изучить это, мы свяжемся с вами", - сказал собеседник, отвечая на вопрос, как могут в ЕС прокомментировать эти угрозы и их увязку с санкциями при том, что МИА "Россия сегодня" имеет аккредитацию при институтах ЕС.
В пресс-службе МИА "Россия сегодня" ранее заявили, что агентство считает действия эстонских властей вопиющим произволом и планирует обратиться в ООН, ОБСЕ, Совет Европы, ЮНЕСКО и ЕСПЧ с требованием дать оценку этому беспрецедентному за последние годы случаю нарушения свободы слова и принять меры по обеспечению права журналистов на осуществление профессиональной деятельности.
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Вчера, 09:32Медиавойны
В ООН пока не дали оценку ситуации вокруг Sputnik Эстония
В ноябре в ЕС воздержались от оценочных комментариев по решению другой страны региона, Латвии, приостановить вещание в республике ряда российских телеканалов, но отметили, что ресурсы, связанные с включенными в санкционные списки лицами, могут подпадать под действие национальных мер.
Ранее Национальный совет по электронным СМИ Латвии решил приостановить трансляцию в стране девяти телеканалов, включая "Петербург–Пятый канал", мотивировав это тем, что они якобы связаны с предпринимателем Юрием Ковальчуком, входящим в санкционный список ЕС.
Чиновник в структурах ЕС, отвечая на просьбу прокомментировать действия латвийских органов и пояснить, могут ли СМИ подпадать под санкции, заявил тогда РИА Новости, что, согласно положениям санкционного постановления ЕС, "все средства и экономические ресурсы, принадлежащие, находящиеся в собственности или под контролем любых физических или юридических лиц, связанных с ними организаций или органов, перечисленных в приложении, подлежат замораживанию".
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