В Киеве начался митинг против открытия рынка земли на Украине

КИЕВ, 19 дек – РИА Новости. Митинг против открытия рынка земли сельскохозяйственного назначения проходит в четверг возле здания Верховной рады Митинг против открытия рынка земли сельскохозяйственного назначения проходит в четверг возле здания Верховной рады Украины , следует из трансляции, которую ведет телеканал " Наш ".

Ранее Национальная полиция сообщила, что правоохранители третий день продолжают усилено дежурить в центре Киева в связи с запланированными акциями.

На площади Конституции возле здания украинского парламента немноголюдно, там установлена сцена, но на ней пока никто не выступает. Участники митинга стоят и общаются между собой, также они держат транспаранты с требованием не открывать рынок земли. На митинге отсутствует политическая символика.

Полицейские и бойцы национальной гвардии дежурят по периметру здания Рады, они стоят цепочкой. Обстановка в центре Киева, в том числе возле украинского парламента спокойная, нарушений общественного порядка нет.

Параллельно возле Рады проходит митинг учителей, которые требуют повысить им зарплату, а также протест шахтеров, которые требуют погашения задолженности по зарплате.

Во вторник и среду в центре Киева проходило несколько акций, в том числе митинг против законопроекта о продаже сельскохозяйственных земель. Во вторник между митингующими и правоохранителями произошли стычки, полицейских пытались забросать камнями. Первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой сообщил, что во время столкновений пострадали 23 правоохранителя, 26 правонарушителей были задержаны. По данному факту возбуждено уголовное дело. На четверг также анонсировали продолжение акций, кроме того, вечером на Софийской площади зажгут главную елку страны.