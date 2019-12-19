В Киеве начался митинг против открытия рынка земли на Украине

Ранее Национальная полиция сообщила, что правоохранители третий день продолжают усилено дежурить в центре Киева в связи с запланированными акциями.
На площади Конституции возле здания украинского парламента немноголюдно, там установлена сцена, но на ней пока никто не выступает. Участники митинга стоят и общаются между собой, также они держат транспаранты с требованием не открывать рынок земли. На митинге отсутствует политическая символика.
Полицейские и бойцы национальной гвардии дежурят по периметру здания Рады, они стоят цепочкой. Обстановка в центре Киева, в том числе возле украинского парламента спокойная, нарушений общественного порядка нет.
Параллельно возле Рады проходит митинг учителей, которые требуют повысить им зарплату, а также протест шахтеров, которые требуют погашения задолженности по зарплате.
Во вторник и среду в центре Киева проходило несколько акций, в том числе митинг против законопроекта о продаже сельскохозяйственных земель. Во вторник между митингующими и правоохранителями произошли стычки, полицейских пытались забросать камнями. Первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой сообщил, что во время столкновений пострадали 23 правоохранителя, 26 правонарушителей были задержаны. По данному факту возбуждено уголовное дело. На четверг также анонсировали продолжение акций, кроме того, вечером на Софийской площади зажгут главную елку страны.
Парламент Украины 13 ноября принял в первом чтении законопроект, который отменяет с 1 октября 2020 года мораторий на продажу сельскохозяйственных земель. Согласно документу, возможность покупать землю будет у украинских физических и юридических лиц, территориальных общин и государства. Также собственниками земель сельхозназначения смогут стать иностранцы и лица без гражданства, если получат их по наследству, но будут обязаны за год продать участок. Законопроект предусматривает временный запрет на покупку земли компаниями с иностранным собственником до 1 января 2024 года.
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