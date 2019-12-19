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Первым пассажирам поездов в Крым подарят подстаканники "Таврия"
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РИА Новости

Первым пассажирам поездов в Крым подарят подстаканники "Таврия"

12:11 19.12.2019
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© Фото предоставлено РИА Новости оператором перевозок - компанией "Гранд Сервис Экспресс"Именные подстаканники в поезде "Таврия"
Именные подстаканники в поезде Таврия
© Фото предоставлено РИА Новости оператором перевозок - компанией "Гранд Сервис Экспресс"
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Пассажиры первого поезда из Санкт-Петербурга и первого поезда из Москвы в Крым, которые проедут по новому мосту с материковой части России на полуостров, получат в подарок по фирменному подстаканнику "Таврия", сообщили РИА Новости в операторе составов - компании "Гранд Сервис Экспресс".
"Гранд Сервис Экспресс" ранее была выбрана оператором поездов дальнего следования для перевозок между материковой частью России и Крымом через мост. Составы, которые будут курсировать в Крым, называются "Таврия". Первый поезд с вагонами купе и плацкарт в Крым поедет из Петербурга 23 декабря и отправится в Севастополь с Московского вокзала в 14.00 мск. Первая "Таврия" из Москвы с купе и СВ отправится до Симферополя 24 декабря с Казанского вокзала в 23.45 мск.
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"Первые пассажиры первого поезда из Санкт-Петербурга и первые пассажиры первого поезда из Москвы получат фирменные подстаканники в подарок. Но в первых поездах будут также подстаканники в пользовании, которые нельзя будет забирать с собой", - сообщили в компании в четверг.
Там отметили, что в последующих поездах брендированные подстаканники будут использоваться для чая, который будет заказывать пассажир, но это уже не будет подарком, и забирать их с собой будет нельзя.
Мост в Крым из Краснодарского края - самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Начало движения автомобилей изначально планировали на декабрь 2018 года, но работы завершили с опережением. Президент России Владимир Путин открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив 15 мая, движение автотранспорта запущено 16 мая прошлого года. Первый пассажирский поезд пересечет Керченский пролив по новой железной дороге 25 декабря.
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Крымский мостКрымОбщество
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