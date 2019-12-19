Первым пассажирам поездов в Крым подарят подстаканники "Таврия"

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Пассажиры первого поезда из Санкт-Петербурга и первого поезда из Москвы в Пассажиры первого поезда из Санкт-Петербурга и первого поезда из Москвы в Крым , которые проедут по новому мосту с материковой части России на полуостров, получат в подарок по фирменному подстаканнику "Таврия", сообщили РИА Новости в операторе составов - компании "Гранд Сервис Экспресс".

"Гранд Сервис Экспресс" ранее была выбрана оператором поездов дальнего следования для перевозок между материковой частью России и Крымом через мост. Составы, которые будут курсировать в Крым, называются "Таврия". Первый поезд с вагонами купе и плацкарт в Крым поедет из Петербурга 23 декабря и отправится в Севастополь с Московского вокзала в 14.00 мск. Первая "Таврия" из Москвы с купе и СВ отправится до Симферополя 24 декабря с Казанского вокзала в 23.45 мск.

"Первые пассажиры первого поезда из Санкт-Петербурга и первые пассажиры первого поезда из Москвы получат фирменные подстаканники в подарок. Но в первых поездах будут также подстаканники в пользовании, которые нельзя будет забирать с собой", - сообщили в компании в четверг.

Там отметили, что в последующих поездах брендированные подстаканники будут использоваться для чая, который будет заказывать пассажир, но это уже не будет подарком, и забирать их с собой будет нельзя.