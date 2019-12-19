Журналисты принесли на пресс-конференцию Путина образец экзоскелета

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Корреспондент муниципального телевидения Волгограда Александра Агафонова взяла с собой на большую Корреспондент муниципального телевидения Волгограда Александра Агафонова взяла с собой на большую пресс-конференцию президента РФ Владимира Путина разработанный в их городе экзоскелет, который помог ей самой, и намерена предложить главе государства создать центр по производству таких устройств.

Она пояснила, что привезенный ими в Москву в отдельном чемодане образец - разработка Волгоградского медицинского университета. Журналисты продемонстрировали устройство своим пришедшим на пресс-конференцию коллегам.

"Это уникальный продукт, в мире нет такого. У меня у самой заболевание верхних конечностей. Я журналист, экзоскелет буквально полгода назад у меня появился, и сейчас он действительно мне очень сильно помогает: я могу полноценно работать, могу делать другие вещи – бытовые и так далее", - рассказала Агафонова РИА Новости перед началом пресс-конференции.

Собеседница агентства сообщила, что журналисты волгоградского муниципального телевидения на этой пресс-конференции хотят обратиться к президенту, чтобы в городе было налажено производство этих устройств.

"У нас будет обращение, чтобы экзоскелеты производили в Волгограде, чтобы открыть всероссийский центр по производству экзосклетов - именно в Волгограде, потому что у нас там есть уже наработанная технология. Конечно, она пока единичная, в единичном экземпляре производятся экзоскелеты. Но есть планы, есть большое желание и возможности это все поставить на поток и помогать пациентам", - добавила журналистка.