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Президент РФ Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции
Большая пресс-конференция Владимира Путина
2019-12-19T11:45+0300
https://ria.ru/20191219/1562573050.html
Журналисты принесли на пресс-конференцию Путина образец экзоскелета
https://cdn25.img.ria.ru/images/156257/24/1562572492_0:0:3104:1746_1036x0_80_0_0_2e4cf83b145b73565abe9716168c91d0.jpg
РИА Новости

Журналисты принесли на пресс-конференцию Путина образец экзоскелета

11:45 19.12.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЖурналисты с плакатами перед началом ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Журналисты с плакатами перед началом ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Журналисты с плакатами перед началом ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Корреспондент муниципального телевидения Волгограда Александра Агафонова взяла с собой на большую пресс-конференцию президента РФ Владимира Путина разработанный в их городе экзоскелет, который помог ей самой, и намерена предложить главе государства создать центр по производству таких устройств.
Она пояснила, что привезенный ими в Москву в отдельном чемодане образец - разработка Волгоградского медицинского университета. Журналисты продемонстрировали устройство своим пришедшим на пресс-конференцию коллегам.
"Это уникальный продукт, в мире нет такого. У меня у самой заболевание верхних конечностей. Я журналист, экзоскелет буквально полгода назад у меня появился, и сейчас он действительно мне очень сильно помогает: я могу полноценно работать, могу делать другие вещи – бытовые и так далее", - рассказала Агафонова РИА Новости перед началом пресс-конференции.
Собеседница агентства сообщила, что журналисты волгоградского муниципального телевидения на этой пресс-конференции хотят обратиться к президенту, чтобы в городе было налажено производство этих устройств.
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Вчера, 09:42Большая пресс-конференция Владимира Путина
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"У нас будет обращение, чтобы экзоскелеты производили в Волгограде, чтобы открыть всероссийский центр по производству экзосклетов - именно в Волгограде, потому что у нас там есть уже наработанная технология. Конечно, она пока единичная, в единичном экземпляре производятся экзоскелеты. Но есть планы, есть большое желание и возможности это все поставить на поток и помогать пациентам", - добавила журналистка.
Большая пресс-конференция президента РФ пройдет в четверг, 19 декабря, в Центре международной торговли в Москве.
Пресс-конференция Владимира Путина — в онлайн-репортаже РИА Новости >>
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Большая пресс-конференция Владимира ПутинаАлександр Агафонов (МЧС РФ)Владимир ПутинВолгоградРоссияОбщество
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