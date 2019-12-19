Минфин выполнил программу внутренних заимствований на 2019 год

В связи с этим, аукционы по размещению ОФЗ в следующую среду, 25 декабря, проводиться не будут.

Минфин России на аукционах в среду разместил облигации федерального займа двух серий на 56,2 миллиарда рублей при совокупном спросе в 90,96 миллиарда.

Министерство всего разместило гособлигации на общую сумму 419,157 миллиарда рублей, выполнив на 99,8% план привлечения на рынке ОФЗ в четвертом квартале, который был установлен на уровне 420 миллиардов рублей. Годовой план, который с учетом размещений в первых трех кварталах и плана на текущий оценивается на уровне 2,084 триллиона рублей, на данный момент выполнен на 99,96%.