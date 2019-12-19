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Минфин выполнил программу внутренних заимствований на 2019 год
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РИА Новости

Минфин выполнил программу внутренних заимствований на 2019 год

11:38 19.12.2019 (обновлено: 11:41 19.12.2019)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЗдание министерства финансов РФ
Здание министерства финансов РФ
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Здание министерства финансов РФ. Архивное фото
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Минфин России по итогам аукционов по размещению ОФЗ в среду в полном объеме выполнил программу государственных внутренних заимствований РФ на 2019 год, говорится в сообщении министерства.
В связи с этим, аукционы по размещению ОФЗ в следующую среду, 25 декабря, проводиться не будут.
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Минфин России на аукционах в среду разместил облигации федерального займа двух серий на 56,2 миллиарда рублей при совокупном спросе в 90,96 миллиарда.
Министерство всего разместило гособлигации на общую сумму 419,157 миллиарда рублей, выполнив на 99,8% план привлечения на рынке ОФЗ в четвертом квартале, который был установлен на уровне 420 миллиардов рублей. Годовой план, который с учетом размещений в первых трех кварталах и плана на текущий оценивается на уровне 2,084 триллиона рублей, на данный момент выполнен на 99,96%.
Рейтинговое агентство Moody's
9 февраля, 02:41
Moody's сочло потребности России в заимствовании низкими
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Министерство финансов РФРоссияЭкономика
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