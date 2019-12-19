В Госдуме ответили на угрозы санкций против "Северного потока — 2"

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный прокомментировал предупреждение о риске санкций со стороны США в отношении швейцарско-нидерландской компании Allseas, которая занимается прокладкой трубопровода "Северный поток – 2".
По словам Завального, США далеки от того, чтобы показывать пример демократии, уважения прав других стран и государств. Депутат отметил, что вместо этого Вашингтон использует угрозы, шантаж и санкции.
"Они (США – прим.ред.) даже не понимают, что они творят, настолько уверовали в собственную исключительность. Наблюдать это, конечно, грустно", - сказал парламентарий в комментарии RT.
Он добавил, что последнее слово по вопросу санкций остается за президентом США Дональдом Трампом. Также депутат указал на то, что даже в случае решения об их применении, газопровод будет достроен раньше.
Завальный подчеркнул, что сегодня мир все меньше боится как санкций, так и США.
Ранее американские сенаторы Тед Круз и Рон Джонсон предупредили швейцарско-нидерландскую компанию Allseas о риске "сокрушительных и фатальных" санкций со стороны США.
Во вторник сенат проголосовал за оборонный бюджет в размере 738 миллиардов долларов, куда включены санкции против газопровода "Северный поток — 2" и военная помощь Украине.
18 декабря, 23:13В СДПГ раскритиковали санкции США против "Северного потока — 2"