В Госдуме ответили на угрозы санкций против "Северного потока — 2"

По словам Завального, США далеки от того, чтобы показывать пример демократии, уважения прав других стран и государств. Депутат отметил, что вместо этого Вашингтон использует угрозы, шантаж и санкции.

"Они (США – прим.ред.) даже не понимают, что они творят, настолько уверовали в собственную исключительность. Наблюдать это, конечно, грустно", - сказал парламентарий в комментарии RT.

Он добавил, что последнее слово по вопросу санкций остается за президентом США Дональдом Трампом. Также депутат указал на то, что даже в случае решения об их применении, газопровод будет достроен раньше.

Завальный подчеркнул, что сегодня мир все меньше боится как санкций, так и США.

Ранее американские сенаторы Тед Круз и Рон Джонсон предупредили швейцарско-нидерландскую компанию Allseas о риске "сокрушительных и фатальных" санкций со стороны США.