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2019-12-19T11:36+0300
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В Госдуме ответили на угрозы санкций против "Северного потока — 2"
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РИА Новости

В Госдуме ответили на угрозы санкций против "Северного потока — 2"

11:36 19.12.2019
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный прокомментировал предупреждение о риске санкций со стороны США в отношении швейцарско-нидерландской компании Allseas, которая занимается прокладкой трубопровода "Северный поток – 2".
По словам Завального, США далеки от того, чтобы показывать пример демократии, уважения прав других стран и государств. Депутат отметил, что вместо этого Вашингтон использует угрозы, шантаж и санкции.
"Они (США – прим.ред.) даже не понимают, что они творят, настолько уверовали в собственную исключительность. Наблюдать это, конечно, грустно", - сказал парламентарий в комментарии RT.
Он добавил, что последнее слово по вопросу санкций остается за президентом США Дональдом Трампом. Также депутат указал на то, что даже в случае решения об их применении, газопровод будет достроен раньше.
Завальный подчеркнул, что сегодня мир все меньше боится как санкций, так и США.
Ранее американские сенаторы Тед Круз и Рон Джонсон предупредили швейцарско-нидерландскую компанию Allseas о риске "сокрушительных и фатальных" санкций со стороны США.
Во вторник сенат проголосовал за оборонный бюджет в размере 738 миллиардов долларов, куда включены санкции против газопровода "Северный поток — 2" и военная помощь Украине.
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18 декабря, 23:13
В СДПГ раскритиковали санкции США против "Северного потока — 2"
87120143
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Северный поток — 2Павел ЗавальныйДональд ТрампГосдума РФСШАВ мире
Популярные комментарии
Поменьше сожалений - игнор и противодействие. В России пора уже американский бизнес закрывать. Начать можно с макдональдса, и последовательно вышвыривать остальных.
19 декабря, 12:00
МСМаксим Солдусов
2900002
В интересах россиян (не олигархов) чтобы этот газопровод не был построен. Тогда больше останется их детям. Ведь услышим же мы когда-нибудь "я устал, я ухожу"
19 декабря, 12:28
Диоген Киник
4000010
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