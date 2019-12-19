Зеленский назначил послом в США работавшего в России дипломата

КИЕВ, 19 дек – РИА Новости. Украинский президент Владимир Зеленский уволил Владимира Ельченко с должности постоянного представителя Украины при ООН и назначил его послом в США, постпредом Киева в ООН назначен заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица, следует из указов, опубликованных на сайте главы государства.
"Освободить Ельченко с должности постоянного представителя Украины при Организации Объединенных Наций и с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Ямайке по совместительству", - говорится в указе.
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Вместе с тем другим указом Зеленский назначил Ельченко послом в США.
Кроме того, Зеленский назначил заместителя министра иностранных дел Украины Сергея Кислицу постпредом при ООН.
Ельченко занимал должность посла Киева в РФ с 2010 по 2015 годы. В 2015 году был назначен постпредом Украины при ООН.