Зеленский назначил послом в США работавшего в России дипломата

КИЕВ, 19 дек – РИА Новости. Украинский президент Украинский президент Владимир Зеленский уволил Владимира Ельченко с должности постоянного представителя Украины при ООН и назначил его послом в США, постпредом Киева в ООН назначен заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица, следует из указов, опубликованных на сайте главы государства.

"Освободить Ельченко с должности постоянного представителя Украины при Организации Объединенных Наций и с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Ямайке по совместительству", - говорится в указе.

Вместе с тем другим указом Зеленский назначил Ельченко послом в США.

Кроме того, Зеленский назначил заместителя министра иностранных дел Украины Сергея Кислицу постпредом при ООН.