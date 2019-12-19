Руководители банка в Италии арестованы за преднамеренное банкротство

По информации прокуратуры Катании, 63-летний Пьеро Боттино и 47-летний Гаэтано Санноло в настоящее время помещены под домашний арест. В рамках операции под кодовым названием Fake Bank сотрудникам следственных органов Сицилии удалось отследить многочисленные незаконные финансовые операции, которые проводились высшим руководством этого кредитного учреждения совместно с еще 18 лицами и привели к краху Base. Всем обвиняемым по данному делу в четверг были вручены официальные уведомления о завершении предварительного расследования.