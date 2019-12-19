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Руководители банка в Италии арестованы за преднамеренное банкротство
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РИА Новости

Руководители банка в Италии арестованы за преднамеренное банкротство

11:21 19.12.2019
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© AP Photo / Paolo SantaluciaИтальянские полицейские
Итальянские полицейские
© AP Photo / Paolo Santalucia
Итальянские полицейские. Архивное фото
РИМ, 19 дек – РИА Новости, Сергей Старцев. Сотрудники финансовой гвардии Италии арестовали в четверг в сицилийском городе Катания президента и гендиректора крупного местного "Банка экономического развития" (Base), которым предъявлены обвинения в преднамеренном банкротстве и других финансовых преступлениях.
По информации прокуратуры Катании, 63-летний Пьеро Боттино и 47-летний Гаэтано Санноло в настоящее время помещены под домашний арест. В рамках операции под кодовым названием Fake Bank сотрудникам следственных органов Сицилии удалось отследить многочисленные незаконные финансовые операции, которые проводились высшим руководством этого кредитного учреждения совместно с еще 18 лицами и привели к краху Base. Всем обвиняемым по данному делу в четверг были вручены официальные уведомления о завершении предварительного расследования.
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Примечательно, что в ходе следствия финансовые гвардейцы получили доступ к информации, содержавшейся в личной электронной почте Боттино, которую президент Base уничтожил. Однако правоохранители обратились к провайдеру Tiscali и получили у него все данные, представлявшие большой интерес для следствия.
Подробности операции Fake Bank будут обнародованы в 10.30 (12.30 мск) на специальной пресс-конференции в прокуратуре Катании, где выступит главный прокурор провинции Кармело Дзуккаро.
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