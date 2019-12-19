В "Топ Ган: Мэверик" все опасные трюки Том Круз выполнял сам

МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Том Круз выполнял опасные трюки и сам управлял истребителем на съемках фильма "Топ Ган: Мэверик", . Том Круз выполнял опасные трюки и сам управлял истребителем на съемках фильма "Топ Ган: Мэверик", сообщает USA Today.

Актер знаменит тем, что работает без дублера. Сам он так объяснил свое решение сесть в самолет на съемках сиквела "Опасного стрелка": "Невозможно сыграть, как искажается лицо при перегрузках в 7½ и 8G, которые испытывает пилот. Это очень тяжело".

Камеры были установлены внутри кабины в шести местах. В трейлере видно , что актеру Дэнни Рамиресу чуть не стало плохо.

Майлз Теллер, также принимавший участие в съемках, рассказал: "Мы действительно летали на истребителях, это очень серьезно. Все думали, что это будет невозможно. Думаю, всякий раз, когда Том слышит, что что-то невозможно или невыполнимо, он начинает действовать".

В картине "Топ Ган: Мэверик" персонаж Круза – летный инструктор, который готовит юных пилотов к выполнению особого задания.