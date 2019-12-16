Том Круз возвращается в кабину пилота в трейлере "Топ Ган: Мэверик"

МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. В Сети появились новые трейлер и постер фильма "Топ Ган: Мэверик", . В Сети появились новые трейлер и постер фильма "Топ Ган: Мэверик", сообщает Daily Mail.

Том Круз возвращается к своему персонажу через 34 года после первой ленты ("Лучший стрелок"). На плакате он стоит около самолета и смотрит на два улетающих истребителя.

Помимо 57-летнего Круза в фильме снялись Джон Хэмм, Майлз Теллер, Дженнифер Коннелли и Глен Пауэлл. К своей роли вернулся и Вэл Килмер.

В трейлере Мэверик много времени проводит в кабине самолета, он выступает в качестве летного инструктора, а его былые подвиги стали "легендой".