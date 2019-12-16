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2019-12-16T21:53+0300
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Том Круз возвращается в кабину пилота в трейлере "Топ Ган: Мэверик"
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РИА Новости

Том Круз возвращается в кабину пилота в трейлере "Топ Ган: Мэверик"

21:53 16.12.2019
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МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. В Сети появились новые трейлер и постер фильма "Топ Ган: Мэверик", сообщает Daily Mail.
Том Круз возвращается к своему персонажу через 34 года после первой ленты ("Лучший стрелок"). На плакате он стоит около самолета и смотрит на два улетающих истребителя.
Помимо 57-летнего Круза в фильме снялись Джон Хэмм, Майлз Теллер, Дженнифер Коннелли и Глен Пауэлл. К своей роли вернулся и Вэл Килмер.
В трейлере Мэверик много времени проводит в кабине самолета, он выступает в качестве летного инструктора, а его былые подвиги стали "легендой".
Мировая премьера запланирована на июнь 2020 года.
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КультураКино и сериалыНовости культурыТом КрузDaily Mail
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