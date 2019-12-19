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В Краснодар для удаления пятна прилетит еще один ребенок из США
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РИА Новости

В Краснодар для удаления пятна прилетит еще один ребенок из США

10:47 19.12.2019
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© Фото : Pixabay / Chokniti KhongchumВрач
Врач
© Фото : Pixabay / Chokniti Khongchum
Врач. Архивное фото
КРАСНОДАР, 19 дек - РИА Новости. Вторая малышка из США прилетит в феврале в Краснодар удалять родимое пятно после того, как её соотечественница - девочка с "маской Бэтмана" Луна Феннер - успешно прошла первый этап лечения в местной клинике лазерной фотодинамической терапии, сообщил РИА Новости исполнительный директор медучреждения Андрей Алексуткин.
"Они японцы. Живут в Америке. Маленький ребёнок, Деми её зовут, родилась с невусом. Но там открытой травли не было, как у Луны… После того, как в соцсетях увидели, они обратились к нам. Мы запросили у них документацию, фотографию, пообщались с мамочкой. В начале ноября она изъявила желание приехать к нам на лечение… Там тоже, что у Луны, только в меньшем объёме. Появится здесь, мы её осмотрим, составим программу лечения, учитывая их визовый режим… В январе они оформляют визу, в феврале прилетают", - сообщил РИА Новости Алексуткин.
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Он также рассказал агентству, что после того, как история с лечением Луны Феннер количество обращений иностранных пациентов увеличилось в разы. "Практически вся география земного шара, кроме Австралии", - добавил Алексуткин.
Краснодарские врачи наткнулись в интернете на публикацию о девочке из США по имени Луна Феннер, которая появилась на свет с огромным черным родимым пятном (гигантским меланоцитарным невусом) практически на все лицо. Американские врачи вежливо отказали родителям в лечении, обозначив трудновыполнимую программу операций. Кубанские медики связались с семьей и предложили ей свои услуги. В начале октября Луна Феннер вместе с мамой Каролиной прилетели в Краснодар на лечение. Первая операция по удалению невуса из запланированных шести-восьми, а также некоторые иные манипуляции уже выполнены. Вторая крупная операция запланирована уже на следующий год, на праздники пациентка с мамой улетели домой в США.
Врач
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3311001
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Луна ФеннерКраснодарСШАОбщество
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