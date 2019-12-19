В Краснодар для удаления пятна прилетит еще один ребенок из США

КРАСНОДАР, 19 дек - РИА Новости. Вторая малышка из США прилетит в феврале в Вторая малышка из США прилетит в феврале в Краснодар удалять родимое пятно после того, как её соотечественница - девочка с "маской Бэтмана" Луна Феннер - успешно прошла первый этап лечения в местной клинике лазерной фотодинамической терапии, сообщил РИА Новости исполнительный директор медучреждения Андрей Алексуткин.

"Они японцы. Живут в Америке. Маленький ребёнок, Деми её зовут, родилась с невусом. Но там открытой травли не было, как у Луны… После того, как в соцсетях увидели, они обратились к нам. Мы запросили у них документацию, фотографию, пообщались с мамочкой. В начале ноября она изъявила желание приехать к нам на лечение… Там тоже, что у Луны, только в меньшем объёме. Появится здесь, мы её осмотрим, составим программу лечения, учитывая их визовый режим… В январе они оформляют визу, в феврале прилетают", - сообщил РИА Новости Алексуткин.

Он также рассказал агентству, что после того, как история с лечением Луны Феннер количество обращений иностранных пациентов увеличилось в разы. "Практически вся география земного шара, кроме Австралии", - добавил Алексуткин.