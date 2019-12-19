В Петербурге четыре суда эвакуируют после сообщений о минировании

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 дек - РИА Новости. Четыре районных суда Петербурга эвакуируются из-за угроз взрыва, пришедших на электронную почту, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.
"В четырех судах идет эвакуация, Сестрорецкий районный суд уже вернулся к работе", - говорится в сообщении пресс-службы судов.
Ранее в пресс-службе подчеркивали, что ежедневные эвакуации, которые длятся с конца ноября, отточили действия спецслужб и работников судов в экстренных ситуациях.
Первые письма с угрозами о взрыве и требованиями перевести на электронный кошелек 120 биткоинов пришли в суды Петербурга 28 ноября. С тех пор каждый будний день разные суды получали письма с одинаковым содержанием - якобы в здании заложена взрывчатка. Также "минировали" станции метро Петербурга, больницы и школы. Специальные службы, выезжающие на место, ни разу не обнаружили опасных или взрывчатых веществ. Письма с угрозами переданы в полицию.