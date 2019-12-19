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Полиция не проводит проверки по делу челябинского экс-губернатора
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РИА Новости

Полиция не проводит проверки по делу челябинского экс-губернатора

10:16 19.12.2019
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкБорис Дубровский
Борис Дубровский
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
Борис Дубровский. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 19 дек – РИА Новости. Челябинская полиция не проводит никакой новой проверки в отношении бывшего губернатора Бориса Дубровского, заявили РИА Новости в четверг в пресс-службе регионального главка МВД РФ.
Ранее против Дубровского возбудили уголовное дело по материалам антимонопольной службы – по информации адвоката Игоря Трунова, о превышении полномочий на 20 миллиардов рублей.
Борис Дубровский
23 октября, 09:43
Адвокат заявил об отмене дела против челябинского экс-губернатора
Впоследствии защитник экс-губернатора Рустам Курмаев заявил РИА Новости, что дело закрыли как незаконное, но затем решили еще раз оценить ситуацию и направили материалы на дополнительную проверку в Челябинск. При этом, по его оценке, в Челябинске "скорее всего, уже вынесли отказное постановление".
"В ГУМВД по Челябинской области в настоящее время в связи с данными фактами никаких проверок не проводится", - заявил представитель полиции.
Идут ли проверки по этой истории в каких-либо других подразделениях МВД, пока неясно. Изначально, по данным Трунова, уголовное дело возбуждали в Москве – Следственный департамент МВД РФ.
Летом прошлого года Федеральная антимонопольная служба сообщала, что Дубровский участвовал в заключении "антиконкурентного соглашения" в сфере строительства автодорог. На тот момент он был еще главой региона, а в марте нынешнего года ушел в отставку – по официальным данным, добровольно.
Претензии ФАС сводились к тому, что при участии губернатора компания "Южуралмост" стала монополистом на рынке строительства дорог в регионе, в 2015-2018 годы заключив более 90% госконтрактов в этой сфере.
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Борис ДубровскийИгорь ТруновМВД РФЧелябинскЧелябинская областьПроисшествия
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