Полиция не проводит проверки по делу челябинского экс-губернатора

ЧЕЛЯБИНСК, 19 дек – РИА Новости. Челябинская полиция не проводит никакой новой проверки в отношении бывшего губернатора Челябинская полиция не проводит никакой новой проверки в отношении бывшего губернатора Бориса Дубровского , заявили РИА Новости в четверг в пресс-службе регионального главка МВД РФ

Ранее против Дубровского возбудили уголовное дело по материалам антимонопольной службы – по информации адвоката Игоря Трунова, о превышении полномочий на 20 миллиардов рублей.

Впоследствии защитник экс-губернатора Рустам Курмаев заявил РИА Новости, что дело закрыли как незаконное, но затем решили еще раз оценить ситуацию и направили материалы на дополнительную проверку в Челябинск. При этом, по его оценке, в Челябинске "скорее всего, уже вынесли отказное постановление".

"В ГУМВД по Челябинской области в настоящее время в связи с данными фактами никаких проверок не проводится", - заявил представитель полиции.

Идут ли проверки по этой истории в каких-либо других подразделениях МВД, пока неясно. Изначально, по данным Трунова, уголовное дело возбуждали в Москве – Следственный департамент МВД РФ.

Летом прошлого года Федеральная антимонопольная служба сообщала, что Дубровский участвовал в заключении "антиконкурентного соглашения" в сфере строительства автодорог. На тот момент он был еще главой региона, а в марте нынешнего года ушел в отставку – по официальным данным, добровольно.