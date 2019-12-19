На Украине заявили о начале подготовки военных к штурму шахт

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Батальонные тактические группы ВСУ проведут учения по ведению боя в городских условиях, сообщил портал АрмияInform со ссылкой на начальника отдела боевой подготовки украинских Сухопутных войск Владислава Пономарева.
По его словам, для этого в Львовской области строят специальный учебный комплекс с урбанизированной местностью, где есть шахта, торговый центр, гостиница, станция техобслуживания, банки и другие объекты.
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Пономарев отметил, что в этом году учения прошли уже две батальонные тактические группы. Срок обучения составляет две недели на одно подразделение. Всего планируется подготовить от восьми до 12 групп.