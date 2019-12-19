На Украине заявили о начале подготовки военных к штурму шахт

По его словам, для этого в Львовской области строят специальный учебный комплекс с урбанизированной местностью, где есть шахта, торговый центр, гостиница, станция техобслуживания, банки и другие объекты.

Пономарев отметил, что в этом году учения прошли уже две батальонные тактические группы. Срок обучения составляет две недели на одно подразделение. Всего планируется подготовить от восьми до 12 групп.