Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-19T12:15+0300
https://ria.ru/20191219/1562567779.html
На Украине заявили о начале подготовки военных к штурму шахт
https://cdn21.img.ria.ru/images/152773/52/1527735244_0:0:3543:1994_1036x0_80_0_0_3ccc144a1e885c21162450de19b8cb42.jpg
РИА Новости

На Украине заявили о начале подготовки военных к штурму шахт

10:13 19.12.2019 (обновлено: 12:15 19.12.2019)
135281
CC BY 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / Вадим Ковальов / War UkraineУкраинские военные
Украинские военные
CC BY 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / Вадим Ковальов / War Ukraine
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Батальонные тактические группы ВСУ проведут учения по ведению боя в городских условиях, сообщил портал АрмияInform со ссылкой на начальника отдела боевой подготовки украинских Сухопутных войск Владислава Пономарева.
По его словам, для этого в Львовской области строят специальный учебный комплекс с урбанизированной местностью, где есть шахта, торговый центр, гостиница, станция техобслуживания, банки и другие объекты.
Военнослужащие Народной милиции ЛНР
14 декабря, 15:03
ВСУ и СМИ готовят постановочные сюжеты об обстрелах, заявили в ЛНР
Пономарев отметил, что в этом году учения прошли уже две батальонные тактические группы. Срок обучения составляет две недели на одно подразделение. Всего планируется подготовить от восьми до 12 групп.
533582934113579
Обсудить 60
Ситуация на УкраинеВооруженные силы УкраиныВ мире
Популярные комментарии
В шахтах свою смерть и найдут!
19 декабря, 10:41
ПалПалыч
25430105
Перенеси давай своё туловище во Францию и найди работу там. Я посмотрю, кто там тебе будет платить 2000. Только если тенге.
19 декабря, 11:05
ИУИгорь Усатов
182120005
Рекомендуем
Газодобывающее предприятие на Украине
РФ, Украина и ЕС достигли принципиального соглашения по транзиту газа
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель
Bild: Меркель в ответ на санкции против Nord Stream 2 "объявила войну"
На месте стрельбы на Лубянке
В ФСБ сообщили о ликвидации стрелка на Лубянке
Метеорит в Краеведческом музее в Челябинске
В Челябинске назвали новую возможную причину инцидента с метеоритом
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Путин пошутил об украинских танках на Кубани
Фреда и Лес Остин
В США супруги прожили вместе 70 лет и умерли с разницей 20 минут
Бойцы СОБРа у здания ФСБ на Лубянской площади в Москве, где произошла стрельба
Очевидцы рассказали о стрельбе около здания ФСБ в Москве
Президент США Дональд Трамп во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите Группы двадцати. 28 июня 2019
Трампу сделали импичмент, и он счастлив. Россия в выигрыше
Вид на набережную с Генуэзской крепости в Судаке
В Крыму предложили "перезагрузить" договор о Союзном государстве
Сотрудники ДПС у здания ФСБ на Лубянской площади в Москве, где произошла стрельба
СМИ: стрелявший у здания ФСБ оказался жителем Подмосковья
Президент РФ Владимир Путин во время ежегодной большой пресс-конференции
Формат пресс-конференции Путина изменен. Появился важный запрет
Сотрудник газокомпрессорной станции в Украине
Украина может устроить Европе форс-мажор. Но Европе есть чем ответить
Председатель правления Пенсионного фонда России Антон Дроздов
Глава ПФР: пенсии по инвалидности будут назначаться из учреждений МСЭ
Автомобили полиции недалеко от здания ФСБ на Лубянской площади в Москве, где произошла стрельба
Сотрудник ФСБ погиб при стрельбе в центре Москвы
Военнослужащие сирийской армии на передовых позициях в районе города Манбидж в провинции Алеппо
На сирийскую армию напали сотни боевиков
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:35В Красноярском крае три человека пострадали при обрушении на пилораме
08:33СПЧ обратился в Совет Европы из-за давления властей Эстонии на Sputnik
08:26СМИ сообщили о 1200 задержанных за сутки в ходе протестов в Дели
08:17SSJ100 не вылетел из аэропорта Челябинска из-за проблем с двигателем
08:16Лавров рассказал, что больше всего в Сербии ему понравились люди
08:12Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в пятницу
08:00Эксперт: планы Трампа включить Китай в СНВ-3 могут похоронить договор
08:00Искусственный интеллект проследит за дыханием тяжелых пациентов
07:55В Москве десятки деревьев повалило ветром
07:48Дым от лесных пожаров на юго-востоке Австралии достиг Мельбурна
07:44Общественники встретились с экс-губернатором Сахалина в СИЗО
07:42Конгресс США повысил минимальный возраст покупки сигарет до 21 года
07:20Глава Приамурья рассказал, что попросил бы у Деда Мороза
07:19Появилось новое видео стрельбы у здания ФСБ на Лубянке
07:03СМИ: ФБР раскрыло похищение новорожденного, произошедшее 55 лет назад
06:59Байден выступает против увеличения численности войск в Афганистане
06:57В Москве открыли движение по улице Большая Лубянка
06:53ДВФУ отреагировал на решение восстановить в должности главврача Пака
06:35В Иркутске осудили вербовщика террористической организации
06:21Трамп: демократы боятся стать свидетелями на процессе в сенате
Лента новостейМолния