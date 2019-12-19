В МЧС предупредили об усилении ветра до 25 м/с в Подмосковье

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Порывы ветра скоростью до 25 метров в секунду ожидаются в четверг на всей территории Московской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС РФ.
"До 21.00 19 декабря по Московской области ожидается усиление западного, северо-западного ветра порывами 20-25 метров в секунду", - сказал собеседник агентства.
По шкале Бофорта ветер средней скоростью от 20,8 м/с считается штормом, свыше 24,5 - сильным штормом.
Спасатели рекомендуют жителям и гостям Подмосковья при порывистом ветре обходить слабо укрепленные конструкции, шаткие строения, а также дома с неустойчивой кровлей. Автомашины на время стихии лучше всего поставить в гараж и не парковать вблизи деревьев. Кроме того, следует избегать разнообразных сооружений повышенного риска - мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи и потенциально опасных промышленных объектов.