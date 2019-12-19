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В МЧС предупредили об усилении ветра до 25 м/с в Подмосковье
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РИА Новости

В МЧС предупредили об усилении ветра до 25 м/с в Подмосковье

10:12 19.12.2019
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНашивки сотрудников МЧС России
Нашивки сотрудников МЧС России
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Нашивки сотрудников МЧС России. Архивное фото
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Порывы ветра скоростью до 25 метров в секунду ожидаются в четверг на всей территории Московской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС РФ.
"До 21.00 19 декабря по Московской области ожидается усиление западного, северо-западного ветра порывами 20-25 метров в секунду", - сказал собеседник агентства.
По шкале Бофорта ветер средней скоростью от 20,8 м/с считается штормом, свыше 24,5 - сильным штормом.
Спасатели рекомендуют жителям и гостям Подмосковья при порывистом ветре обходить слабо укрепленные конструкции, шаткие строения, а также дома с неустойчивой кровлей. Автомашины на время стихии лучше всего поставить в гараж и не парковать вблизи деревьев. Кроме того, следует избегать разнообразных сооружений повышенного риска - мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи и потенциально опасных промышленных объектов.
Сотрудница службы оперативного обеспечения диспетчерской связи Центра Управления в кризисных ситуациях Главного Управления МЧС России по Тамбовской области
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МЧС РФМосковская областьПроисшествия
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