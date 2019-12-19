В МЧС предупредили об усилении ветра до 25 м/с в Подмосковье

Спасатели рекомендуют жителям и гостям Подмосковья при порывистом ветре обходить слабо укрепленные конструкции, шаткие строения, а также дома с неустойчивой кровлей. Автомашины на время стихии лучше всего поставить в гараж и не парковать вблизи деревьев. Кроме того, следует избегать разнообразных сооружений повышенного риска - мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи и потенциально опасных промышленных объектов.