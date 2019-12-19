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Репродуктолог рассказала об успешности процедур ЭКО
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РИА Новости

Репродуктолог рассказала об успешности процедур ЭКО

10:10 19.12.2019
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© Depositphotos / SubbotinaБеременная девушка
Беременная девушка
© Depositphotos / Subbotina
Беременная девушка. Архивное фото
МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Частота наступления беременности при переносе эмбриона с помощью процедуры экстракорпорального оплодотворения составляет около 35%, заявила врач репродуктолог, член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук, профессор Ксения Краснопольская.
"Если мы считаем только те попытки, которые закончились переносом эмбриона, то частота наступления беременности составляет в среднем около 35%. Эта цифра не меняется в последние годы, даже несмотря на то, что технологии улучшаются", - рассказала Краснопольская в интервью РИА Новости.
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Она уточнила, что чем старше женщина, тем ниже вероятность наступления беременности. Например, в группе женщин от 40 до 42 лет частота наступления беременности будет составлять около 15-20%, пояснила Краснопольская.
Полную версию интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
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Ксения КраснопольскаяРоссийская академия наукРоссияОбщество
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