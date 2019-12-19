Репродуктолог рассказала об успешности процедур ЭКО

"Если мы считаем только те попытки, которые закончились переносом эмбриона, то частота наступления беременности составляет в среднем около 35%. Эта цифра не меняется в последние годы, даже несмотря на то, что технологии улучшаются", - рассказала Краснопольская в интервью РИА Новости.