В ООН пока не дали оценку ситуации вокруг Sputnik Эстония

Сотрудники Sputnik Эстония получили от руководств Департамента полиции и погранохраны страны письма с прямыми угрозами возбуждения против них уголовных дел в случае, если они до 1 января 2020 года не прекратят трудовые отношения с головной организацией – Международным информационным агентством "Россия сегодня". В качестве обоснования этих действий называются санкции, введенные Евросоюзом 17 марта 2014 года против ряда физических и юридических лиц в свете событий на Украине.
На ежедневном брифинге, который проводится в полдень, корреспондент РИА Новости попросил официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика прокомментировать эту ситуацию. Дюжаррик заявил, что впервые услышал об инциденте со Sputnik Estonia, и пообещал ознакомиться с обстоятельствами дела.
Однако за весь день сотрудники офиса генерального секретаря ООН так и не дали оценку произошедшему. На повторные вопросы о том, удалось ли ознакомиться с обстоятельствами дела и как соотносится происходящее с принципами свободы прессы, в течение четверга сотрудники пресс-службы ООН отвечали "еще нет".
18 декабря, 19:24Сказано в эфире"Выглядит дико". Вышинский об угрозах Эстонии сотрудникам SputnikВласти Эстонии угрожают открыть уголовные дела против сотрудников Sputnik Estonia, если они до 2020 года не прекратят работать на МИА "Россия сегодня". В эфире радио Sputnik ситуацию прокомментировал исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский.
В пресс-службе МИА "Россия сегодня" ранее заявили, что агентство считает действия эстонских властей вопиющим произволом и планирует обратиться в ООН, ОБСЕ, Совет Европы, ЮНЕСКО и ЕСПЧ с требованием дать оценку этому беспрецедентному за последние годы случаю нарушения свободы слова и принять меры по обеспечению права журналистов на осуществление профессиональной деятельности.
Эстония - единственная из стран Балтии, в которой находится полноценная редакция и офис информационного агентства и радио Sputnik. Коллектив состоит из 35 человек, 33 из них - граждане Эстонии, работающие по трудовым договорам с МИА "Россия сегодня". Ежемесячные налоговые платежи агентства в бюджет Эстонии составляют почти 30 тысяч евро.
Власти балтийских стран неоднократно чинили препятствия работе российских СМИ. В МИД РФ заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств. Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отмечали в российском министерстве, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".