Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Журналисты перед началом пресс-конференции
Медиавойны
2019-12-19T16:37+0300
https://ria.ru/20191219/1562566035.html
В ООН пока не дали оценку ситуации вокруг Sputnik Эстония
https://cdn24.img.ria.ru/images/155078/75/1550787557_0:176:3072:1904_1036x0_80_0_0_4a82e353e9c8a3ff583eeda31eb5bb9f.jpg
РИА Новости

В ООН пока не дали оценку ситуации вокруг Sputnik Эстония

09:32 19.12.2019 (обновлено: 16:37 19.12.2019)
467
© Sputnik / Рамиль СитдиковМикрофон в студии радио Sputnik
Микрофон в студии радио Sputnik
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Микрофон в студии радио Sputnik. Архивное фото
ООН, 19 дек - РИА Новости. Офис генсека ООН пока так и не дал оценку ситуации вокруг Sputnik Эстония, сотрудникам которого эстонские власти угрожают уголовным преследованием, несмотря на неоднократные запросы РИА Новости в течение рабочего дня по времени Нью-Йорка.
Сотрудники Sputnik Эстония получили от руководств Департамента полиции и погранохраны страны письма с прямыми угрозами возбуждения против них уголовных дел в случае, если они до 1 января 2020 года не прекратят трудовые отношения с головной организацией – Международным информационным агентством "Россия сегодня". В качестве обоснования этих действий называются санкции, введенные Евросоюзом 17 марта 2014 года против ряда физических и юридических лиц в свете событий на Украине.
На ежедневном брифинге, который проводится в полдень, корреспондент РИА Новости попросил официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика прокомментировать эту ситуацию. Дюжаррик заявил, что впервые услышал об инциденте со Sputnik Estonia, и пообещал ознакомиться с обстоятельствами дела.
Однако за весь день сотрудники офиса генерального секретаря ООН так и не дали оценку произошедшему. На повторные вопросы о том, удалось ли ознакомиться с обстоятельствами дела и как соотносится происходящее с принципами свободы прессы, в течение четверга сотрудники пресс-службы ООН отвечали "еще нет".
Исполнительный директор МИА Россия сегодня Кирилл Вышинский во время медиаконференции на тему: Роль медиаиндустрии в современном мире в ММПЦ МИА Россия сегодня
18 декабря, 19:24Сказано в эфире
"Выглядит дико". Вышинский об угрозах Эстонии сотрудникам SputnikВласти Эстонии угрожают открыть уголовные дела против сотрудников Sputnik Estonia, если они до 2020 года не прекратят работать на МИА "Россия сегодня". В эфире радио Sputnik ситуацию прокомментировал исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский.
В пресс-службе МИА "Россия сегодня" ранее заявили, что агентство считает действия эстонских властей вопиющим произволом и планирует обратиться в ООН, ОБСЕ, Совет Европы, ЮНЕСКО и ЕСПЧ с требованием дать оценку этому беспрецедентному за последние годы случаю нарушения свободы слова и принять меры по обеспечению права журналистов на осуществление профессиональной деятельности.
Эстония - единственная из стран Балтии, в которой находится полноценная редакция и офис информационного агентства и радио Sputnik. Коллектив состоит из 35 человек, 33 из них - граждане Эстонии, работающие по трудовым договорам с МИА "Россия сегодня". Ежемесячные налоговые платежи агентства в бюджет Эстонии составляют почти 30 тысяч евро.
Власти балтийских стран неоднократно чинили препятствия работе российских СМИ. В МИД РФ заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств. Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отмечали в российском министерстве, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".
0211712
Обсудить 2
МедиавойныУгрозы в адрес журналистов Sputnik EstoniaSputnikЭстонияООНВ мире
Рекомендуем
Главный редактор МИА Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян
Симоньян приняла версию RTVE о появлении на его сайте сигнала RT
Президент США Дональд Трамп
Демократы могут обеспечить переизбрание Трампа, считает эксперт
Председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам Леонид Слуцкий
Слуцкий назвал голосование по Трампу началом президентской кампании
Автомобили такси
Агрегаторы поддержали законопроект о такси
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян
Симоньян обратилась к президенту Эстонии из-за угроз в адрес Sputnik
Украинские военные
На Украине заявили о начале подготовки военных к штурму шахт
Газодобывающее предприятие на Украине
Киев не сможет шантажировать ЕС переговорами по газу, считает эксперт
Президент РФ Владимир Путин во время ежегодной большой пресс-конференции
Формат пресс-конференции Путина изменен. Появился важный запрет
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян
Симоньян прокомментировала угрозы в адрес журналистов Sputnik Эстония
Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Роскомнадзор навсегда заблокировал LostFilm
Газораспределительная станция в Львовской области
В Раде оценили потери ВВП Украины в случае прекращения транзита газа
Солдат ВСУ у линии соприкосновения в Донбассе
В Киеве рассказали о визите делегации минобороны Канады в Донбасс
Стенд компании Газпром на Петербургском международном экономическом форуме 2019
США хотят вытеснить "Газпром" из Европы, заявил чешский эксперт
Здание министерства иностранных дел в Киеве
Киев назвал страны, желающие присоединиться к "нормандскому формату"
Танкер-газовоз Гранд Анива, для перевозки сахалинского сжиженного природного газа
СМИ: "Новатэк" попросил Путина разрешить заказать газовозы за рубежом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:35В Красноярском крае три человека пострадали при обрушении на пилораме
08:33СПЧ обратился в Совет Европы из-за давления властей Эстонии на Sputnik
08:26СМИ сообщили о 1200 задержанных за сутки в ходе протестов в Дели
08:17SSJ100 не вылетел из аэропорта Челябинска из-за проблем с двигателем
08:16Лавров рассказал, что больше всего в Сербии ему понравились люди
08:12Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в пятницу
08:00Эксперт: планы Трампа включить Китай в СНВ-3 могут похоронить договор
08:00Искусственный интеллект проследит за дыханием тяжелых пациентов
07:55В Москве десятки деревьев повалило ветром
07:48Дым от лесных пожаров на юго-востоке Австралии достиг Мельбурна
07:44Общественники встретились с экс-губернатором Сахалина в СИЗО
07:42Конгресс США повысил минимальный возраст покупки сигарет до 21 года
07:20Глава Приамурья рассказал, что попросил бы у Деда Мороза
07:19Появилось новое видео стрельбы у здания ФСБ на Лубянке
07:03СМИ: ФБР раскрыло похищение новорожденного, произошедшее 55 лет назад
06:59Байден выступает против увеличения численности войск в Афганистане
06:57В Москве открыли движение по улице Большая Лубянка
06:53ДВФУ отреагировал на решение восстановить в должности главврача Пака
06:35В Иркутске осудили вербовщика террористической организации
06:21Трамп: демократы боятся стать свидетелями на процессе в сенате
Лента новостейМолния