В ООН пока не дали оценку ситуации вокруг Sputnik Эстония

ООН, 19 дек - РИА Новости. Офис генсека Офис генсека ООН пока так и не дал оценку ситуации вокруг Sputnik Эстония, сотрудникам которого эстонские власти угрожают уголовным преследованием, несмотря на неоднократные запросы РИА Новости в течение рабочего дня по времени Нью-Йорка.

Сотрудники Sputnik Эстония получили от руководств Департамента полиции и погранохраны страны письма с прямыми угрозами возбуждения против них уголовных дел в случае, если они до 1 января 2020 года не прекратят трудовые отношения с головной организацией – Международным информационным агентством "Россия сегодня". В качестве обоснования этих действий называются санкции, введенные Евросоюзом 17 марта 2014 года против ряда физических и юридических лиц в свете событий на Украине.

На ежедневном брифинге, который проводится в полдень, корреспондент РИА Новости попросил официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика прокомментировать эту ситуацию. Дюжаррик заявил, что впервые услышал об инциденте со Sputnik Estonia, и пообещал ознакомиться с обстоятельствами дела.

Однако за весь день сотрудники офиса генерального секретаря ООН так и не дали оценку произошедшему. На повторные вопросы о том, удалось ли ознакомиться с обстоятельствами дела и как соотносится происходящее с принципами свободы прессы, в течение четверга сотрудники пресс-службы ООН отвечали "еще нет".

В пресс-службе МИА "Россия сегодня" ранее заявили, что агентство считает действия эстонских властей вопиющим произволом и планирует обратиться в ООН, ОБСЕ, Совет Европы, ЮНЕСКО и ЕСПЧ с требованием дать оценку этому беспрецедентному за последние годы случаю нарушения свободы слова и принять меры по обеспечению права журналистов на осуществление профессиональной деятельности.

Эстония - единственная из стран Балтии, в которой находится полноценная редакция и офис информационного агентства и радио Sputnik. Коллектив состоит из 35 человек, 33 из них - граждане Эстонии, работающие по трудовым договорам с МИА "Россия сегодня". Ежемесячные налоговые платежи агентства в бюджет Эстонии составляют почти 30 тысяч евро.