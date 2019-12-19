Ученые нашли способ управлять пищевым поведением человека

"Предполагается, что в состав лаборатории войдут несколько исследовательских групп, в том числе из Вятского государственного университета и Института физиологии Коми НЦ УрО РАН. У каждой группы есть свой четкий перечень задач. Например, Институт физиологии будет заниматься особенностями пищевого поведения, Вятский государственный университет – разработкой методов 3D-печати и изучением технологических свойств новых продуктов", – рассказал автор и руководитель проекта, д.б.н., главный научный сотрудник ИФ ФИЦ Коми НЦ УрО РАН Сергей Попов.