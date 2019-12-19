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РИА Наука
2019-12-19T09:21+0300
https://ria.ru/20191219/1562565523.html
Ученые нашли способ управлять пищевым поведением человека
https://cdn23.img.ria.ru/images/155804/88/1558048894_0:30:2809:1610_1036x0_80_0_0_92212eae58a303be7725f407c6d83f0e.jpg
РИА Новости

Ученые нашли способ управлять пищевым поведением человека

09:21 19.12.2019
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© Depositphotos / minervastockДевушка покупает овощи в магазине
Девушка покупает овощи в магазине
© Depositphotos / minervastock
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Ученые Вятского государственного университета (ВятГУ) разработали комплексный научно-образовательный проект "Лаборатория пищевой 3D-печати", который позволит упростить процесс создания еды и управлять ее характеристиками, сообщили в пресс-службе вуза.
Лаборатория пищевой 3D-печати – это междисциплинарная коммуникационная площадка для сбора команд, планирования и реализации проектов в области новых технологий изготовления пищевых продуктов.
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Развитие технологии пищевой 3D-печати позволит упростить процесс создания еды и управлять ее характеристиками: жирностью, калорийностью, консистенцией и физическими свойствами. Это позволит регулировать чувство насыщения и влиять на здоровье людей.

"Предполагается, что в состав лаборатории войдут несколько исследовательских групп, в том числе из Вятского государственного университета и Института физиологии Коми НЦ УрО РАН. У каждой группы есть свой четкий перечень задач. Например, Институт физиологии будет заниматься особенностями пищевого поведения, Вятский государственный университет – разработкой методов 3D-печати и изучением технологических свойств новых продуктов", – рассказал автор и руководитель проекта, д.б.н., главный научный сотрудник ИФ ФИЦ Коми НЦ УрО РАН Сергей Попов.

Руководитель проекта отметил, что особенностью работы коллективов станет использование формата проектного обучения студентов по направлениям "Разработка пищевых чернил", "Изучение свойств продуктов", "Разработка оборудования", "Маркетинг новых продуктов".
Разработчики проекта уже определили предметную область и сформировали междисциплинарные проектные команды в области пищевой 3D-печати. Следующий этап работы – проблематизация когнитивного контроля пищевого поведения.
Научно-образовательный проект "Лаборатория пищевой 3D-печати" разработан выпускниками программы повышения квалификации "Современные методы бионанотехнологии" в ВятГУ в рамках подготовки научно-педагогических кадров и работников организаций к реализации современных программ непрерывного образования федерального проекта "Новые возможности для каждого" в рамках национального проекта "Образование".
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РИА НаукаУниверситетская наукаНавигатор абитуриентаВятский государственный университетРоссийская академия наук
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