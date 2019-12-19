Житель Салехарда убил брата во время застолья, вспомнив детские обиды

"В ходе застолья между мужчинами возник конфликт на почве давних детских обид. Мужчина, вооружившись молотком, нанес брату не менее семи ударов в область головы и один удар в область грудной клетки. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия. Хозяин квартиры, убедившись, что его брат не подает признаков жизни, продолжил распивать спиртные напитки", - сообщили в СУСК.