Житель Салехарда убил брата во время застолья, вспомнив детские обиды

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 19 дек - РИА Новости. Житель Ямало-Ненецкого автономного округа обвиняется в убийстве брата, совершенном во время застолья из-за детских обид, сообщает региональное следственное управление СК РФ.
Ведомство уточняет, что инцидент произошел 16 декабря в Салехарде, когда 57-летний местный житель и его гость - родной брат - распивали алкоголь.
"В ходе застолья между мужчинами возник конфликт на почве давних детских обид. Мужчина, вооружившись молотком, нанес брату не менее семи ударов в область головы и один удар в область грудной клетки. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия. Хозяин квартиры, убедившись, что его брат не подает признаков жизни, продолжил распивать спиртные напитки", - сообщили в СУСК.
Лишь спустя время он позвонил соседу и рассказал о случившемся. Когда на место происшествия прибыл следователь, обвиняемый подробно описал ему конфликт, а позже подтвердил свои показания во время следственного эксперимента, подчеркнули в управлении.
"Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ "Убийство"... По ходатайству следствия судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - добавили в ведомстве.
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