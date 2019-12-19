Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-19T14:01+0300
https://ria.ru/20191219/1562564993.html
Глава Колымы отправил чиновников считать постельное белье в больнице
https://cdn25.img.ria.ru/images/156256/56/1562565613_0:350:3019:2048_1036x0_80_0_0_53a82bbdbbcca2d9b492953fdb969ef0.jpg
РИА Новости

Глава Колымы отправил чиновников считать постельное белье в больнице

09:03 19.12.2019 (обновлено: 14:01 19.12.2019)
10401
© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкГубернатор Магаданской области Сергей Носов
Губернатор Магаданской области Сергей Носов
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
Перейти в фотобанк
Губернатор Магаданской области Сергей Носов. Архивное фото
МАГАДАН, 19 дек — РИА Новости, Людмила Щербакова. Губернатор Колымы Сергей Носов на совещании в четверг поручил сотрудникам Министерства здравоохранения пересчитать все комплекты постельного белья в отделении травматологии Магаданской областной больницы, а также провести проверку по всем жалобам жителей региона в социальных сетях.
Он пояснил, что на его странице в инстаграме жители Магаданской области рассказывают о хамском отношении медиков, отказе в медицинской помощи, неправильных диагнозах и лечении. Кроме того, одно из обращений опубликовала сотрудница Магаданской областной больницы, которая попросила помочь обеспечить травматологическое отделение учреждения постельным бельем: сейчас, по ее словам, оно в плохом состоянии и его не хватает.
Сергей Носов
1 ноября, 09:20
Глава Колымы оштрафовал трех чиновников из-за задержки зарплат учителям
"Проводите инвентаризацию, прямо сегодня проводите инвентаризацию. Пересчитайте комплекты постельного белья прямо сейчас. Мы будем проверять все сигналы в социальных сетях от людей, которые уже устали… Младший медицинский персонал, санитарки жалуются, что с их зарплаты удерживаются от пяти до десяти тысяч на моющие средства и тряпки. Кроме того, им приходится работать за двоих. А устраиваются мертвые души, родственники начальников… Наведение порядка воспринимается как посягательство на доходы… По каждой такой информации бледный вид будет иметь цепочка всех, кто за это отвечает", — сказал Носов.
Он также поручил чиновникам проверить каждую жалобу пациентов, наказать виновных и принести извинения жителям региона, пострадавшим от нерадивых медиков.
"Мы можем построить новый роддом, много чего еще сделать. Но если мы не изменим отношения к людям, ничего не изменится. Хамство и жлобское отношение к людям останется и в новых стенах", — сказал Носов.
ременно исполняющий обязанности губернатора Магаданской области Сергей Носов во время встречи с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым. 31 августа 2018
18 октября, 08:47
Губернатор Колымы предложил штрафовать главврачей за нарушения нормативов
29521522
Обсудить 6
Сергей НосовМагаданская областьОбщество
Рекомендуем
Омск
Мать ребенка, которого ставили на гречку, хочет сама его воспитывать
На фестивале Путешествие в Рождество возле ГУМа в Москве
Особый режим доступа в центр Москвы введут в новогодние каникулы
Президент РФ Владимир Путин во время ежегодной большой пресс-конференции
Формат пресс-конференции Путина изменен. Появился важный запрет
Видеокамера
В Приморье оштрафовали американцев, снимавших фильм для Discovery
Крым
В Крыму прокомментировали резолюцию ООН по правам человека в регионе
Украинские военные
На Украине заявили о начале подготовки военных к штурму шахт
Певец Филипп Киркоров
Квартиру Киркорова выставили на продажу из-за долгов
Вид на набережную с Генуэзской крепости в Судаке
В Крыму предложили "перезагрузить" договор о Союзном государстве
Огромный ледяной поток в Сибири сняли из космоса
Уходящий под воду ледник в Сибири сняли из космоса
Дмитрий Рогозин
Рогозину пожаловались на "провалившего" программы генконструктора
Презентация автомобиля Tesla Cybertruck
Американские пользователи оценили "русский Tesla Cybertruck"
Пассажирский поезд дальнего следования
Финский журналист восхитился железными дорогами в России
Конфорка газовой плиты
В Москве пенсионерка устроила взрыв, готовя по рецепту из интернета
Сотрудники ДПС у здания ФСБ на Лубянской площади в Москве, где произошла стрельба
СМИ: стрелявший у здания ФСБ оказался жителем Подмосковья
Слесарь по ремонту электрооборудования на станции Инская умышленно испортил двигатели электровозов на сумму более 2,7 миллиона рублей
В Новосибирске слесарь портил локомотивы ради большей зарплаты
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:35В Красноярском крае три человека пострадали при обрушении на пилораме
08:33СПЧ обратился в Совет Европы из-за давления властей Эстонии на Sputnik
08:26СМИ сообщили о 1200 задержанных за сутки в ходе протестов в Дели
08:17SSJ100 не вылетел из аэропорта Челябинска из-за проблем с двигателем
08:16Лавров рассказал, что больше всего в Сербии ему понравились люди
08:12Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в пятницу
08:00Эксперт: планы Трампа включить Китай в СНВ-3 могут похоронить договор
08:00Искусственный интеллект проследит за дыханием тяжелых пациентов
07:55В Москве десятки деревьев повалило ветром
07:48Дым от лесных пожаров на юго-востоке Австралии достиг Мельбурна
07:44Общественники встретились с экс-губернатором Сахалина в СИЗО
07:42Конгресс США повысил минимальный возраст покупки сигарет до 21 года
07:20Глава Приамурья рассказал, что попросил бы у Деда Мороза
07:19Появилось новое видео стрельбы у здания ФСБ на Лубянке
07:03СМИ: ФБР раскрыло похищение новорожденного, произошедшее 55 лет назад
06:59Байден выступает против увеличения численности войск в Афганистане
06:57В Москве открыли движение по улице Большая Лубянка
06:53ДВФУ отреагировал на решение восстановить в должности главврача Пака
06:35В Иркутске осудили вербовщика террористической организации
06:21Трамп: демократы боятся стать свидетелями на процессе в сенате
Лента новостейМолния