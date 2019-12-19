Глава Колымы отправил чиновников считать постельное белье в больнице

"Проводите инвентаризацию, прямо сегодня проводите инвентаризацию. Пересчитайте комплекты постельного белья прямо сейчас. Мы будем проверять все сигналы в социальных сетях от людей, которые уже устали… Младший медицинский персонал, санитарки жалуются, что с их зарплаты удерживаются от пяти до десяти тысяч на моющие средства и тряпки. Кроме того, им приходится работать за двоих. А устраиваются мертвые души, родственники начальников… Наведение порядка воспринимается как посягательство на доходы… По каждой такой информации бледный вид будет иметь цепочка всех, кто за это отвечает", — сказал Носов.