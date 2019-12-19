Губернатор Амурской области объявил 31 декабря выходным днем

БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 дек - РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов по итогам опроса в Instagram решил сделать 31 декабря выходным днем.
"Мы подвели итоги вашего голосования по поводу переноса/непереноса выходного дня с субботы 28 декабря на вторник 31 декабря. Спасибо за активность! Несколько тысяч человек успело высказаться по этому поводу. Итог - 95 процентов за перенос. Так что, как обещали, учтем мнение большинства и перенесем выходной день. Сегодня подпишу соответствующие документы", - написал Орлов в Instagram.
В конце ноября депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, которым предложили сделать 31 декабря выходным, сохранив общее количество нерабочих праздничных дней. Кроме того, депутаты Госдумы от ЛДПР направили письмо премьер-министру Дмитрию Медведеву с предложением перенести выходной на 31 декабря постановлением правительства.
Министр труда Максим Топилин объяснил, что невозможно сделать 31 декабря в этом году выходным, это связано с различными режимами работы и бюджетными расходами, поэтому правительство принимает решение о выходных на следующий год примерно в октябре. При этом министр добавил, что сейчас сделать выходным последний день года может каждый работодатель.