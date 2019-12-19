Губернатор Амурской области объявил 31 декабря выходным днем

"Мы подвели итоги вашего голосования по поводу переноса/непереноса выходного дня с субботы 28 декабря на вторник 31 декабря. Спасибо за активность! Несколько тысяч человек успело высказаться по этому поводу. Итог - 95 процентов за перенос. Так что, как обещали, учтем мнение большинства и перенесем выходной день. Сегодня подпишу соответствующие документы", - написал Орлов в Instagram.