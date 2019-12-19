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Трампу сделали импичмент, и он счастлив. Россия в выигрыше
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РИА Новости

Трампу сделали импичмент, и он счастлив. Россия в выигрыше

05:51 19.12.2019 (обновлено: 08:42 19.12.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите "Группы двадцати". 28 июня 2019
Президент США Дональд Трамп во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите Группы двадцати. 28 июня 2019
© РИА Новости / Илья Питалев
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Иван Данилов
Иван Данилов
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Марафонские дебаты об импичменте Дональда Трампа длились в конгрессе США более шести с половиной часов и завершились голосованием, которое сторонники отстранения президента от должности выиграли с разгромным счетом — 230:197.
Независимо от того, чем закончится второй и финальный акт трагикомедийной истории импичмента, уже сейчас понятно, что действия организаторов этой "попытки государственного переворота" (именно так назвал процедуру собственного отстранения от должности сам Трамп) будут иметь далекоидущие последствия.
О некоторых из этих последствий говорили конгрессмены во время вчерашних дебатов, а о других, и гораздо более серьезных, могут говорить только внешние наблюдатели, которые не связаны узами корпоративной или идеологической солидарности с американскими коллегами. Самое главное и парадоксальное последствие всей операции по организации импичмента заключается в том, что его организаторы поработали в интересах Российской Федерации, причем сделали это невероятно эффективным образом. Если брать всю историю с импичментом, начиная от "расследования сговора Трампа с Россией" во время избирательной кампании и заканчивая обвинениями в адрес американского лидера из-за его телефонных разговоров с Зеленским, то нельзя не заметить, что желание Демократической партии снять президента любой ценой обернулось дискредитацией двух ключевых нарративов американской внутренней пропаганды.
Президент США Дональд Трамп
05:13
Трамп назвал процедуру импичмента политическим самоубийством Демпартии
Если бы демократы не пытались вылепить на ровном месте из Трампа эдакого "миллиардера — агента КГБ", то никакие усилия России в американском инфополе никогда не смогли бы привести к столь серьезному росту дружелюбного отношения к нашей стране среди республиканцев и американских военных. Этот феномен стал до такой степени распространенным, что даже "Радио свобода" и Пентагон начали бить тревогу: "Голос Америки" — орган американской пропаганды, который трудно заподозрить в симпатиях к нашей стране, сообщал две недели назад, что "в то время как большинство американцев по-прежнему считают Москву ключевым противником США, новые опросы показывают, что точка зрения меняется, особенно среди семей военных. Второе ежегодное "Исследование национальной обороны имени Рейгана", завершенное в конце октября, выявило, что почти половина опрошенных домохозяйств, связанных с вооруженными силами, то есть 46%, заявили, что считают Россию союзником. В целом опрос показал, что 28% американцев считают Москву союзником по сравнению с 19% в предыдущем году".
Это не результат какого-то прорыва российской пропаганды за последний год, а скорее результат именно попыток импичмента: после того как спецпрокурор Мюллер представил свой доклад о сговоре Трампа и России, часть американских военных, вероятно, пришла к выводу, что у них и у россиян есть общий враг — то самое американское глубинное государство, которое отправляет американских военных в геополитические авантюры по всему миру и которое хотело бы добиться настоящей войны с Россией. Ничего так не сближает, как наличие общего принципиального оппонента.
Второй жертвой импичмента уже становится нарратив о том, что Украина — это бастион молодой европейской демократии, которую любой ценой нужно защищать от Северного Мордора (то есть от нас с вами). Импичмент привлек внимание американцев к тому, что на самом деле лидеры "молодой украинской демократии" занимаются коррупционными схемами с высокопоставленными членами администрации Обамы, и происходит невероятное: сверхпопулярный консервативный инфлюнсер и ведущий прайм-тайм политического шоу с миллионной аудиторией Такер Карлсон говорит о том, что в конфликте между Россией и Украиной надо становиться на сторону Москвы. Во время вчерашних дебатов по импичменту десятки миллионов американцев могли в прямом эфире послушать и посмотреть на выступление конгрессмена Луи Гомета (экс-судьи и экс-прокурора), который изложил все известные республиканской партии коррупционные эпизоды, в которых на Украине оказалась замешана администрация Барака Обамы.
Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси
17 декабря, 23:26
Трамп написал Пелоси резкое письмо об импичменте
Это, напомним, была палата представителей, а впереди сенат. В сенате во время дебатов по импичменту обязательно произойдет то же самое. Показательно, что когда конгрессмена Гомета обвинили в том, что он распространяет "российскую пропаганду", то он в самом прямом смысле накричал на своих оппонентов, чем, вероятно вызвал бурный восторг протрамповской аудитории. Обвинение в "работе на Россию" и "распространении кремлевской пропаганды" перестало быть универсальным кляпом для затыкания рта и аргументом-козырем, который выигрывал любую дискуссию. Сейчас на тех, кто продолжает его использовать, уже гневно кричат, а скоро над ними начнут смеяться.
Еще одним важным последствием попытки импичмента является смерть мифа о том, что медиа в целом, особенно американские, являются всесильными и что тот, кто контролирует ведущие издания cтраны, может без ограничений промывать мозги избирателям, особенно если использовать самые передовые методы пропаганды и социального давления. Наиболее популярная теория политической и социальной пропаганды (и нужно признать, что в ней есть рациональное зерно) заключается в том, что если обществу постоянно предъявлять какие-то примеры и идеалы поведения (с использованием рекламы, лидеров мнений и звезд шоу-бизнеса), а также стыдить его за отклонения от этого идеала (например, обвинениями в расизме, работе на Кремль или ненависти к экологии планеты), то с этим обществом можно делать вообще что угодно. Такая схема, в принципе, работает, и довольно эффективно: рядовой американец из 1970-х годов в ужасе бы отшатнулся от современного американского общества, в котором права различных меньшинств уже давно превратились в их диктатуру. Более того, эта же схема, только в чуть более утонченном варианте сыграла важную роль в идеологической и пропагандистской победе над СССР, которая увенчалась предательством элит и тем, что Владимир Путин назвал крупнейшей геополитической катастрофой XX века.
Но вот сейчас этот подход напоролся на ограничение, которое заключается в том, что если достаточно большой сегмент общества демонизировать, обесценивать, унижать, а также требовать от него платить и каяться, то в какой-то момент этот сегмент просто говорит "ну и ладно" и начинает действовать в своих интересах, полностью освободившись от психологического контроля над собой.
Нэнси Пелоси
Вчера, 21:10
"Не оставил выбора". Пелоси потребовала импичмента Трампа
Сначала машина американской пропаганды (и ее российские щупальца в лице СМИ-иноагентов и российских лидеров мнений, которые выполняли функцию иноагентов) натолкнулась на эту проблему в России. В какой-то момент общество охватило безразличие к мнению и критике со стороны "держателей контрольного пакета демократии и носителей истины в последней инстанции" из вашингтонских, рижских, пражских и некоторых московских редакций. Потом это безразличие сменилось веселым азартом по принципу "если им не нравится, значит, мы все делаем правильно". Провал на российском направлении наших оппонентов ничему не научил, и теперь они столкнулись с аналогичной проблемой у себя на родине: после того как в течение целого года из каждого утюга на сторонников Трампа и его самого сыпались обвинения в расизме, предательстве, мизогинии, работе на Кремль и просто дурости, реакция получилась обратной ожидаемой. Как сообщает уважаемый центр исследования общественного мнения Gallup, "с момента начала импичмента рейтинг Трампа вырос на шесть процентов".
Телевизор в данном случае проиграл не холодильнику, а элементарному самоуважению той части Америки, которая все еще отказывается посыпать себя пеплом и ползти на кладбище из-за того, что она белая, любит есть мясо и не очень любит политкорректность. Более того: за последние несколько месяцев, как отмечает агрегатор политических опросов Real Clear Politics, большинство американцев стало выступать против импичмента.
Великая машина политической пропаганды американского "глубинного государства" перестала работать.
Президент США Дональд Трамп
5 декабря, 18:50
Эксперт оценил вероятность импичмента Трампа
Впрочем, самое главное последствие - это полный и окончательный слом американской институциональной системы поиска политических компромиссов. В прошлом, несмотря за эпизодические исключения из этого правила, электорат обеих партий мог ожидать, что, несмотря на все политические разногласия, демократы и республиканцы будут вести политические конфликты в соответствии с правилами, заложенными еще основателями США: никаких личных вендет, никакого использования силовиков для давления или шпионажа за оппонентами, никакого преследования семей оппонентов, никаких попыток посадить оппонентов за их политическую позицию. И вообще борьба за трибуне сената или конгресса никогда не мешала личной дружбе в свободное от работы время. В этом смысле американская политика напоминала профессиональный американский хоккей: драки и кровь на льду, дружба и уважение - за его пределами. Эта система теперь полностью сломана, сторонники обеих партий мечтают о физической ликвидации оппонентов, которых они не просто не считают друзьями или согражданами, а уже считают в буквальном смысле "нелюдями". Намеки Трампа на возможность гражданской войны и мечты демократов посадить Трампа на электрический стул, а его семью и сторонников за решетку - это как раз признаки тотальной дегуманизации, которая никогда не заканчивается хорошо.
Один из конгрессменов-республиканцев вчера сравнил импичмент с судом Понтия Пилата, а Трампа - фактически с Христом, но это явно неправильная метафора.
Для США сейчас в гораздо больше степени подходят другие библейские слова, а именно "всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет; и всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит". Американская политическая сама подписала приговор своей стране.
Президент США Дональд Трамп
5 декабря, 10:33Сказано в эфире
Эксперт о расследовании по импичменту Трампа: "рычаг" не срабатываетВ конгрессе США нашли основания для импичмента президента Дональда Трампа. Это дело преследует только одну цель, считает эксперт Владимир Васильев. Он высказал свое мнение в эфире радио Sputnik.
287164215
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Импичмент Дональда ТрампаДональд ТрампСШААвторы
Популярные комментарии
проблем нет только у покойника.
19 декабря, 08:08
Zakharov Denis
1000000
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