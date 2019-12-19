ЦБ и Минкомсвязь разрабатывают механизм для блокировки подмены номеров

"Все, что связано с информационной безопасностью у нас, конечно же, рассматривается. ... Мы пытаемся победить подмену номеров. К сожалению, здесь компетенции не только наши, здесь и сфера связи, но, тем не менее, определенные наработки есть, и мы поделились с коллегами из министерства, будем стараться применять с их согласия", - сообщил Калашников.