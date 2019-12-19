ЦБ и Минкомсвязь разрабатывают механизм для блокировки подмены номеров

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Банк России и Минкомсвязь разрабатывают механизм для блокировки подмены номера, которая активно используется мошенниками для хищения средств у россиян, рассказал РИА Новости глава Центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ) ЦБ Артем Калашников и подтвердили в Минкомсвязи.
Банк России в октябре представил отчёт, согласно которому арсенал банковских мошенников в этом году пополнился новым инструментом - с помощью технологии подмены телефонных номеров злоумышленники звонят гражданам, выдавая себя за сотрудников банков, и выуживают у них информацию для хищения денег. Как следствие, количество поступающих в ФинЦЕРТ сообщений о номерах телефонов злоумышленников существенно увеличилось, указал регулятор.
"Все, что связано с информационной безопасностью у нас, конечно же, рассматривается. ... Мы пытаемся победить подмену номеров. К сожалению, здесь компетенции не только наши, здесь и сфера связи, но, тем не менее, определенные наработки есть, и мы поделились с коллегами из министерства, будем стараться применять с их согласия", - сообщил Калашников.
По его словам, стороны обсуждают введение определенных технических мер для борьбы с подменой номера. "Да, мы обсуждаем, тема очень смежная. ... Технически - это контроль трафика, который идет через сеть общего пользования, чтобы невозможно было подставить номер конкретной организации на этапе подключения. ... Это технические меры. Если будет необходимость какой-то нормативной базы - но это уже не нам решать - то, наверное, тоже появится законодательство", - добавил Калашников.
В пресс-службе Минкомсвязи подтвердили РИА Новости, что стороны работают над таким проектом. "Минкомсвязь действительно участвует в работе над проектом совместно с другими федеральными органами исполнительной власти", - сказал РИА Новости пресс-секретарь Минкомсвзи Евгений Новиков.
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