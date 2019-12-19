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Новый год—2020
2019-12-19T03:34+0300
https://ria.ru/20191219/1562558227.html
Эксперты рассказали, где прибыльнее подрабатывать Дедом Морозом
https://cdn22.img.ria.ru/images/151197/51/1511975194_0:200:3072:1928_1036x0_80_0_0_812c773f8a431c31ae28693aa82bcdd1.jpg
РИА Новости

Эксперты рассказали, где прибыльнее подрабатывать Дедом Морозом

03:34 19.12.2019
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкДед Мороз и Снегурочка
Дед Мороз и Снегурочка
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в фотобанк
Дед Мороз и Снегурочка. Архивное фото
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Самыми прибыльными городами России для подработки Дедом Морозом и Снегурочкой стали Москва и Санкт-Петербург, москвичи в целом чаще приглашают этих героев на свои праздники, показали результаты исследования аналитического центра "Авито Работа", имеющиеся в распоряжении РИА Новости.
Как показали результаты, больше всего новогодние герои могут заработать в Москве и Петербурге: здесь услуги Деда Мороза и Снегурочки стоят в среднем 2 340 и 1 950 рублей за вызов. На третьем месте оказался Ростов-на-Дону со средней стоимостью 1 780 рублей. Меньше всего Деды Морозы и Снегурочки зарабатывают в Тольятти – в среднем 900 рублей за вызов, в тройку "невыгодных" городов также попали Ижевск (в среднем 1 080 рублей) и Ульяновск (1 130 рублей).
Пригласить на праздник главных новогодних персонажей больше всего хотят жители столицы: почти десятая часть (9,7%) спроса на данную услугу в России приходится на Москву, на втором месте Санкт-Петербург (7,4% от всего спроса), третье место у Краснодара (4,1%). Наименьшие из рассматриваемых 22 крупнейших городов доли спроса отмечены в Тюмени (0,6% от всероссийского уровня) и в Екатеринбурге (0,9% от всего спроса).
В ходе исследования было проанализировано более 10 тысяч актуальных объявлений о предоставлении услуг Дедов Морозов и Снегурочек на сайте "Авито", опубликованных с 1 по 15 декабря.
Дед Мороз и Снегурочка
03:30Новый год—2020
Эксперты заявили о снижении спроса на услуги Деда Мороза в 2019 году
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Новый год—2020СнегурочкаДед МорозМоскваСанкт-ПетербургОбщество
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