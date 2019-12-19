Эксперты рассказали, где прибыльнее подрабатывать Дедом Морозом

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Самыми прибыльными городами России для подработки Самыми прибыльными городами России для подработки Дедом Морозом Снегурочкой стали Москва и Санкт-Петербург, москвичи в целом чаще приглашают этих героев на свои праздники, показали результаты исследования аналитического центра "Авито Работа", имеющиеся в распоряжении РИА Новости.

Как показали результаты, больше всего новогодние герои могут заработать в Москве и Петербурге: здесь услуги Деда Мороза и Снегурочки стоят в среднем 2 340 и 1 950 рублей за вызов. На третьем месте оказался Ростов-на-Дону со средней стоимостью 1 780 рублей. Меньше всего Деды Морозы и Снегурочки зарабатывают в Тольятти – в среднем 900 рублей за вызов, в тройку "невыгодных" городов также попали Ижевск (в среднем 1 080 рублей) и Ульяновск (1 130 рублей).

Пригласить на праздник главных новогодних персонажей больше всего хотят жители столицы: почти десятая часть (9,7%) спроса на данную услугу в России приходится на Москву, на втором месте Санкт-Петербург (7,4% от всего спроса), третье место у Краснодара (4,1%). Наименьшие из рассматриваемых 22 крупнейших городов доли спроса отмечены в Тюмени (0,6% от всероссийского уровня) и в Екатеринбурге (0,9% от всего спроса).