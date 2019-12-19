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Репродуктолог рассказала, когда женщине следует рожать первого ребенка
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РИА Новости

Репродуктолог рассказала, когда женщине следует рожать первого ребенка

03:13 19.12.2019 (обновлено: 07:59 19.12.2019)
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© РИА Новости / Сергей ГунеевМладенцы в перинатальном центре. Архивное фото
Младенцы в перинатальном центре. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Первого ребенка лучше всего рожать до 35 лет, так как репродуктивная функция женщины ограничена возрастным фактором, то есть чем старше женщина, тем меньше у нее шансов наступления беременности, заявила врач репродуктолог, член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук, профессор Ксения Краснопольская.
"Лучше всего рожать ребенка до 35 лет, потому что после уже происходит снижение потенциала к деторождению, поэтому лучше первого ребенка рожать пораньше", - рассказала Краснопольская в интервью РИА Новости.
Она отметила, что в России, как и практически во всех развитых странах, растет проблема бесплодия, что связано с изменением репродуктивного поведения.
"Если раньше женщина в XIX веке неоднократно беременела, рожала, кормила, то теперь по разным причинам она сначала получает образование, делает карьеру, обеспечивает материальное положение, а уже потом задумывается о детях", - пояснила Краснопольская.
По ее словам, репродуктивная функция ограничена возрастным фактором, чем старше женщина, тем меньше у нее шансов наступления беременности и выше риск различных заболеваний в случае наступления беременности.
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