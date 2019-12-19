Киев не провел разбирательств по обстрелам в Донбассе, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 18 дек – РИА Новости. Полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе, глава МИД республики Наталья Никонорова заявила, что с момента объявления последнего перемирия – с 21 июля – Киев так и не провел ни одного разбирательства по фактам обстрелов со стороны украинских силовиков в Донбассе.

Никонорова по итогам встречи контактной группы в Миснке в среду заявила, что стороны конфликта подтвердили приверженность режиму прекращения огня.

"С 21 июля в результате обстрелов вооруженных формирований Украины получили ранения 22 мирных жителя, разрушено 28 и повреждено 307 жилых домов, 37 объектов гражданской инфраструктуры. Ни по одному из этих фактов украинской стороной не проведены разбирательства, не найдены и не привлечены к ответственности виновные", – приводит слова Никоноровой пресс-служба МИД ДНР.

По ее словам, представители Киева на встрече в Минске в среду предлагали согласовать новое перемирие.