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Киев не провел разбирательств по обстрелам в Донбассе, заявили в ДНР
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РИА Новости

Киев не провел разбирательств по обстрелам в Донбассе, заявили в ДНР

00:37 19.12.2019
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© РИА Новости / Валерий Мельников Мужчина в разрушенном доме в Донецке
 Мужчина в разрушенном доме в Донецке
© РИА Новости / Валерий Мельников
Мужчина в разрушенном доме в Донецке. Архивное фото
ДОНЕЦК, 18 дек – РИА Новости. Полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе, глава МИД республики Наталья Никонорова заявила, что с момента объявления последнего перемирия – с 21 июля – Киев так и не провел ни одного разбирательства по фактам обстрелов со стороны украинских силовиков в Донбассе.
Никонорова по итогам встречи контактной группы в Миснке в среду заявила, что стороны конфликта подтвердили приверженность режиму прекращения огня.
"С 21 июля в результате обстрелов вооруженных формирований Украины получили ранения 22 мирных жителя, разрушено 28 и повреждено 307 жилых домов, 37 объектов гражданской инфраструктуры. Ни по одному из этих фактов украинской стороной не проведены разбирательства, не найдены и не привлечены к ответственности виновные", – приводит слова Никоноровой пресс-служба МИД ДНР.
По ее словам, представители Киева на встрече в Минске в среду предлагали согласовать новое перемирие.
"Важно не название перемирия, не новые даты, которые являются всего лишь очередным пиаром официального Киева, а действенное соблюдение режима прекращения огня и дополнительных мер его усиления и контроля, которые уже были ранее согласованы сторонами как бессрочные, и которые никто не объявлял утратившими силу", - отметила полпред ДНР.
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Ситуация в ДНР и ЛНРНаталья НиконороваМИД ДНРДонбассДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВ мире
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