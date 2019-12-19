В России готовят легализацию добычи животных в вольерах

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости, Мария Семенова. Охота на животных в замкнутых вольерах процветает уже давно — но только не юридически. В законе "Об охоте" прописано: на закрытой территории можно держать и разводить зверей лишь для продажи или выпуска в среду обитания. На деле же немало организаций держат зверей на небольших участках для отстрела. Одиннадцатого декабря Госдума приняла в первом чтении поправки к федеральному закону, делающие вольерную охоту легальной. Что об этом думают зоозащитники, выяснило РИА Новости.

"Основная цель — разведение"

Изначально в документе было ограничение: вольер — не меньше пятидесяти гектаров. Для сравнения: это два Московских Кремля или небольшое пшеничное поле. Но к моменту голосования этот пункт исчез вовсе: минимальный размер участка будут определять местные органы власти.

Председатель думского комитета по природным ресурсам Николай Николаев, инициировавший изменения в ФЗ, в разговоре с корреспондентом РИА Новости прокомментировал, что основная цель законопроекта — разведение животных.

"Практически все хозяйства, которые занимаются таким видом деятельности, выпускают колоссальное количество особей в дикую природу. Подчеркну, это их основная деятельность", — заметил депутат.

В текущей версии документа допустимый размер вольера не указан, но, по словам Николаева, "минимальный порог должен быть установлен". "Все нормы в части регулирования жестокого обращения с животными будут распространяться и на охоту в полувольных условиях", — добавляет он.

"Камень, который удалось сдвинуть"

Среди охотников мнения разделились. Одни называют добычу животных в вольере убоем, другие считают, что это шаг к цивилизованному миру. "Это камень, который наконец удалось сдвинуть. В других странах вольерная охота — нормальное явление, там много лет ее практикуют и никаких вопросов это не вызывает. Это важно для всех охотников. Многие не могут ехать куда-то далеко и бродить неделями по лесу, они хотят получить удовольствие быстро, комфортно и безопасно. Для них это идеальный вариант. Важно, что такой способ не наносит вреда дикой природе: все проходит в закрытой системе и никак не влияет на популяции в диком мире", — уверен зампредседателя центрального совета Военно-охотничьего общества Андрей Корабельников.

Он не видит проблемы в том, чтобы охотиться на животных на замкнутой территории, и считает необоснованными претензии зоозащитников, которые не раз буквально кричали об антигуманности новых поправок. "Это говорят те, кто никогда не был в вольере. В современных вольерах у зверя всегда есть шанс уйти. Такая охота достаточно сложная. С точки зрения этики она бывает более честной и правильной. Объясню, что я имею в виду: практики у наших охотников маловато, стреляют не всегда метко, бывает, оставляют подранков. В пределах вольера их всегда подбирают и добивают, в дикой природе — нет", — приводит аргументы Корабельников.

В вольеры животные попадают по-разному. Как говорит собеседник, можно получить охотничью путевку с разрешением на добычу для "полувольного содержания" или закупить особей и заняться разведением. Например, приобрести на ферме стадо оленей — которые, кстати, сейчас считаются не дикими (охотничьими), а сельскохозяйственными животными.

"Пользы больше, чем вреда"

Охотник Иван Маковеев против отстрела в замкнутом пространстве на небольшой территории (например, 50 гектаров), однако видит одни плюсы в подобном "развлечении", если участок будет размером не меньше десяти тысяч гектаров.

"Не нужно утрировать и писать, как бедных животных месят из всех стволов в вольере размером с крытый двор. На самом деле, если этот закон применять с умом, пользы от него будет больше, чем вреда. Ограждение полностью исключит возможность браконьерства, уход животных с территории в другие охотхозяйства, охоту на них хищников и другие факторы. Такие методы "полувольного содержания" диких животных используют многие страны, по их опыту это положительно сказывается на популяции", — говорит Маковеев.

"Развлечение за счет убийства"

Однако зоозащитники встревожены не на шутку: если поправки к ФЗ примут в нынешнем виде, станет возможным создание вольеров площадью в один-два гектара. Сейчас разброс предложений достаточно высок: есть участки и в тридцать, и в тысячу гектаров. К примеру, одно из охотхозяйств Тамбовской области готово организовать "VIP-охоту в гигантском вольере" на 120 гектаров.

Руководитель "Альянса защитников животных" Юрий Корецких подчеркивает: площадь, которая раньше была указана в документе как минимальная, весьма скромного размера. "Представьте пшеничное поле — вы видите его начало и конец, все звери как на ладони. Полсотни гектаров — это небольшое расстояние, не позволяющее скрыться из поля зрения охотника. Никаких усилий для того, чтобы найти жертву, прилагать не надо".

Он считает, что сейчас, пока закон не принят, организаторы вольерной охоты могут быть признаны виновными по ст. 245 ("Жестокое обращение с животными"), однако добавляет, что по всей стране эти фирмы действуют совершенно безнаказанно. Зоозащитник категорически не согласен с теми, кто объявляет отстрел в замкнутом пространстве не только допустимым, но и гуманным.

"Нет ничего гуманного в расстреле зверей, которые выращены людьми и не боятся их. Вольеры нужны как раз для того, чтобы выращивать животных и выпускать их на свободу, именно это прописано в текущем законодательстве", — возмущается Корецких. Он настаивает: отстрел в вольере даже нельзя назвать охотой, ведь это понятие подразумевает, согласно действующему законодательству, выслеживание и поиск добычи, чего не предполагает ограниченная территория. "Цель всего этого — развлечение за счет убийства тех, кому просто некуда скрыться. Нормальным охотникам это не надо", — не сомневается Корецких.

"У зверя должен быть шанс"

Большинство охотников, с которыми связалось РИА Новости, высказались против вольерной охоты.

"Никогда не отстреливал в вольере и не собираюсь, так как знаю мнение других охотников: это просто убийство, там у зверя нет шанса уйти невредимым, он почти ручной, не боится людей. Дикий зверь и настоящий охотник знают друг о друге все: уже дело опыта, кто кого обойдет по сообразительности", — полагает Александр А.

"В тайге шансы пятьдесят на пятьдесят. У охотника — ружье, у зверя — его слух и нюх, а вольер — это стопроцентная добыча. Говорить, что зверь может скрыться, просто смешно. Его кормят, и лабаз (засидка на дереве или искусственном возвышении. — Прим. ред.) делают там, куда он придет", — поддерживает Владимир Р.

Евгений из Пензенской области уверен, что в вольерной охоте "нет никакого азарта, просто отстрел за деньги". С ним согласен и Николай из Кировской области: "Вы там еще в подъезде охоту узаконьте или на диване. Чтобы увидеть, как живут, трудятся — в том числе и охотятся — люди, надо отъехать от столицы хотя бы на тысячу километров, туда, где нет асфальта, стекла и бетона. Когда животных кормят, растят, а потом гонят стадом под топор — это убой".