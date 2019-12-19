Украина может устроить Европе форс-мажор. Но Европе есть чем ответить

На сегодня намечена очередная трехсторонняя встреча по вопросу газового транзита. Слабая результативность всех прошедших переговоров с каждым разом все больше увеличивает вероятность того, что до компромисса далеко, а подписание состоится уже в следующем году. Но по большому счету можно только гадать, когда сторонам удастся договориться и произойдет ли это до или после боя курантов. И если после — то насколько сильно.

Что можно сказать совершенно определенно — так это то, что по сравнению с "газовой войной" 2009 года все заинтересованные стороны ( "Газпром" — как гарант поставок газа в ЕС, сам Евросоюз — не желающий мерзнуть, и Украина — понятно, почему) готовы к новому конфликту значительно лучше.

В проблеме газоснабжения европейских стран в обход Украины существует два аспекта. Во-первых, возможность физической доставки газа во все страны при реконфигурации схем поставок (наличие газопроводов). Во-вторых, дефицит имеющихся в распоряжении транзитных газотранспортных мощностей, с учетом того, что "Северный поток — 2" еще не достроен.

С точки зрения географии поставок украинский транзит всегда разделялся на два направления: западное и южное.

За южное направление (Турция, Болгария, Греция, Румыния, Македония) теперь отвечает "Турецкий поток". Так как построены обе нитки (и одна из них пока будет даже недозагружена), то с точки зрения объемов в регионе ожидается даже избыток газа. Обе нитки "Турецкого потока" уже заполнены газом. Остается вопрос, удастся ли дотянуться трубами в новой схеме до всех потребителей Южной Европы. В общем, проблем здесь нет.

Речь фактически идет о развороте Трансбалканского газопровода, по которому (через украинский южный коридор) снабжались Южная Европа и частично Турция. Теперь этот участок будет "реверсирован" со стороны Турции и (пока в теории) все импортеры получат свой газ. Но как все будет происходить на практике, остается только гадать. Так или иначе, Болгария заявила , что сможет транспортировать газ дальше — в Грецию и Северную Македонию. Румынии много газа не нужно, так как страна сама его добывает. В самой непростой ситуации оказывается Молдова, ведь даже если снабжать страну в реверсном режиме, точка входа (ранее — точка выхода для дальнейшего транзита в Румынию) все равно находится на территории Украины. Да и в целом газотранспортная система Молдовы больше интегрирована с украинскими сетями.

Отдельно стоит отметить ситуацию с Сербией. Традиционно эта страна снабжалась по западному украинскому коридору, но в будущем, в новой конфигурации, в Сербию газ будет поступать по новому южному коридору (газ из второй нитки "Турецкого потока". Но строительство необходимого газопровода до Сербии по территории Болгарии затягивается, в результате Сербия пока остается в рамках западного маршрута. При этом газ в Сербию традиционно попадает через коридор Украина — Венгрия. В случае прекращения поставок с Украины придется реверсировать потоки так, чтобы в Венгрию и Сербию газ поступал с запада. Кроме того, в Сербии есть подземное хранилище "Банатский двор" (450 миллионов кубометров). Так или иначе, российское руководство в начале декабря уже пообещало Сербии при любом развитии событий снабдить страну газом на первые два квартала. Что говорит о том, что реверсные маршруты проработаны — как с точки зрения возможности их использования, так и объемов.

По различным вариантам реверсов, вероятно, будут снабжаться и Венгрия, и Словакия. Хотя само понятие реверса в данном случае не очевидное. Так как дефицит газа будет компенсироваться не столько увеличением транзита по "Северному потоку", сколько дополнительным подъемом из газовых хранилищ Европы.

Следует отметить, что сейчас газопровод OPAL, сухопутное продолжение "Северного потока — 1", недозагружен из-за недавних новых регуляторных ограничений на прокачку. Но в случае форс-мажоров высока вероятность, что ограничение будет снято. Кроме того, вскоре можно будет воспользоваться первой ниткой сухопутного продолжения "Северного потока — 2" (газопровод EUGAL), которая будет запущена 1 января 2020 года. Даже без запуска морской части "СП-2" эта дополнительная новая инфраструктура уже пригодится для перемещений газа по территории Европы.

Поэтому остается главный вопрос — это объемы. Сколько можно продержаться на запасах?

В этом году закачаны рекордные объемы газа в европейские подземные газовые хранилища (ПХГ). В хранилищах Европы сейчас находится чуть больше 100 миллиардов кубометров газа (с учетом того, что последние два месяца топливо уже планово отбирается из хранилищ). Для сравнения — в прошлом году в это же время газа было на 20%, то есть на 20 миллиардов кубометров меньше. Но Европа последние годы редко завершала сезон без газа в хранилищах. Только в 2018 году к окончанию сезона отбора в хранилищах оставалось 20 миллиардов кубометров — и это минимальное значение за несколько лет. А в прошлом сезоне, в марте 2019 года, осталось аж 44 миллиарда — и это притом что изначальная закачка была на 20 миллиардов меньше, чем в этом году. В общем, около 30 миллиардов кубометров (а скорее, больше) в кубышке у Европы есть.

Если равномерно его разделить, скажем, на два месяца, то речь идет о дополнительных 500 миллионах кубометров ежедневно. Для сравнения — по основному западному маршруту украинского экспорта через Словакию (ведь южные объемы уже неактуальны, а направления на Польшу и Венгрию невелики) поставки обычно не превышают 200 миллионов кубометров в сутки.

А еще остается СПГ, дополнительные объемы которого также можно привлечь с рынка. Словом, для того, чтобы комфортно продержаться месяц-два, созданы все условия. Собственно, даже в 2009 году, когда газовая война продолжалась меньше трех недель, ситуация выглядела нервно, но основными потерпевшими оказались страны юго-восточной Европы с недостаточно развитой инфраструктурой. Сейчас, когда добавился "Турецкий поток", газа в хранилищах больше, а система газопроводов-интерконнекторов в Европе значительно расширилась, проблем будет еще меньше.

На Украине тоже проблем с газом не будет. Резкое снижение внутреннего потребления за последнюю пятилетку позволило не испытывать проблем с газоснабжением даже зимой, опираясь на собственную добычу и запасы в хранилищах и немного на "реверсные" поставки. Возможный дефицит на Украине можно оценить по объему реверсных закупок, которые, очевидно, в случае прекращения транзита исчезнут. Их объем обычно не превышает 40 миллионов кубометров, а часто находится на уровне в 20 миллионов и ниже. Конечно, многое зависит от погоды. Сейчас, например импорт по реверсу (со стороны Словакии и Венгрии) составляет десять миллионов кубометров в сутки. То есть за два месяца (при среднем импорте по реверсу даже в 30 миллионов в сутки) Украине нужны дополнительные два миллиарда кубометров газа. В этом году страна закачала на пять миллиардов больше, чем в прошлом году. А после прошедшего сезона пара-тройка кубометров в хранилищах еще и остались.

Все это означает, что если стороны не пойдут на уступки по прочим причинам, с точки зрения перекрытия газоснабжения на пару месяцев проблем не будет. А переговоры в таком случае окажутся длительнее, чем ожидается.