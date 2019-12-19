Теракт на рождественской ярмарке в Берлине (2016)

По словам представителя компании, которой принадлежал грузовик, водитель ехал с грузом из Италии и уже 19 декабря планировал покинуть Берлин и вернуться в Польшу. Из-за того, что он приехал в город слишком поздно, разгрузку пришлось отложить на следующий день. По данным спутниковой системы навигации GPS, которая была установлена на грузовике, машина сначала стояла в Берлине у фирмы, где должна была разгрузиться. Затем она стала ездить вперед и назад, как будто тот, кто управлял автомобилем, учился ездить. Позже до 19.40 (21.40 мск) не было никаких движений, автомобиль стоял в том же месте.