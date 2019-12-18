Киев назвал страны, желающие присоединиться к "нормандскому формату"

КИЕВ, 18 дек — РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что желание участвовать в "нормандских переговорах" официально высказывают США, Великобритания, Канада, Польша и Европейская комиссия.
Ранее лидеры стран "нормандской четверки" (Германия, Россия, Украина и Франция) по итогам встречи, прошедшей 9 декабря в Париже, приняли коммюнике. В документе подчеркнуто, что Минские соглашения остаются базисом для работы в "нормандском формате", предусмотрено разведение сил к концу марта 2020 года в трех новых точках в Донбассе. Лидеры "нормандской четверки" также призвали обеспечить до конца года режим прекращения огня в Донбассе. Помимо этого, они призвали контактную группу обеспечить обмен пленными в Донбассе "всех на всех" до конца года и предоставить Красному Кресту "полный и безусловный доступ ко всем удерживаемым лицам".
"Интерес к участию в "нормандских переговорах", несмотря на их сложность и малую результативность, назовем это правдой, высказывают не только эти страны (США, Великобритания. — Прим. ред.). У нас есть очень большое желание и поддержка со стороны Канады. У нас есть такое же желание и поддержка со стороны Польши. Неоднократно проявляла интерес Европейская комиссия", — сказал Пристайко в эфире телеканала "Украина 24", уточнив, что все эти страны "высказывают официальное желание" к участию в переговорах.
Так называемый нормандский формат (Россия, Украина, Франция и Германия) переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры этих стран впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. С тех пор состоялся ряд телефонных бесед и встреч на высшем уровне, а также контактов министров иностранных дел.
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