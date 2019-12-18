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МИД ДНР: Киев и Донбасс не договорились по новым участкам отвода сил
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РИА Новости

МИД ДНР: Киев и Донбасс не договорились по новым участкам отвода сил

22:54 18.12.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкОтвод сил бойцов подразделений ЛНР в поселке Золотое в Луганской области
Отвод сил бойцов подразделений ЛНР в поселке Золотое в Луганской области
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МИНСК, 18 дек - РИА Новости. Контактная группа по Донбассу пока не смогла договориться по новым участкам разведения сил и средств в Донбассе, обсуждение будет продолжено, сообщила в среду в Минске глава МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики Наталья Никонорова.
"С нашей стороны (самопровозглашенные республики Донбасса - ред.) были представлены соответствующие предложения. С украинской стороны, к сожалению, пока никаких предложений не прозвучало", - сказала Никонорова журналистам, отвечая на вопрос о переговорах по новым участкам разведения сил в Донбассе.
По ее словам, "обсуждать что-либо договорились на следующих заседаниях". "Для нас важно, чтобы в этом процессе мы не забыли о дополнении к рамочному решению, которое будет регулировать соответствующие процедуры, правовые механизмы предоставления услуг скорой помощи, МЧС именно на этих участках разведения", - сказала Никонорова.
Украинский военный
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Ситуация в ДНР и ЛНРНаталья НиконороваМИД ДНРДонбассМинскУкраинаВ мире
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