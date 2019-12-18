МИД ДНР: Киев и Донбасс не договорились по новым участкам отвода сил

"С нашей стороны (самопровозглашенные республики Донбасса - ред.) были представлены соответствующие предложения. С украинской стороны, к сожалению, пока никаких предложений не прозвучало", - сказала Никонорова журналистам, отвечая на вопрос о переговорах по новым участкам разведения сил в Донбассе.

По ее словам, "обсуждать что-либо договорились на следующих заседаниях". "Для нас важно, чтобы в этом процессе мы не забыли о дополнении к рамочному решению, которое будет регулировать соответствующие процедуры, правовые механизмы предоставления услуг скорой помощи, МЧС именно на этих участках разведения", - сказала Никонорова.