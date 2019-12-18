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Полиция установила водителя, сбившего ребенка в Ивановской области
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РИА Новости

Полиция установила водителя, сбившего ребенка в Ивановской области

22:53 18.12.2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваСотрудники полиции
Сотрудники полиции
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
БРЯНСК, 18 дек - РИА Новости. Ивановская полиция установила водителя, уехавшего с места ДТП, в котором погибла девятилетняя девочка, сбитая на пешеходном переходе, сообщил РИА Новости представитель УМВД по региону Владислав Радостин.
По данным полиции, ДТП, в котором погибла 9-летняя девочка и была ранена ее мать, произошло в среду вечером в городе Кинешме Ивановской области. По предварительной информации, маму с ребенком на нерегулируемом пешеходном переходе сбил водитель Suzuki, после чего он скрылся.
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"Когда сотрудники полиции осматривали автомобиль (брошенный неподалеку - ред.), к ним подошли мужчина и женщина и сообщили, что они находились в салоне во время ДТП", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что они выдвигают свою версию произошедшего, но признают, что в момент ДТП были в машине. Обстоятельства устанавливаются.
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