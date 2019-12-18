Тимошенко считает, что открытие рынка земли приведет Украину к голоду

МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Лидер партии "Батькивщина" Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко считает, что снятие моратория и открытие рынка земель сельскохозяйственного значения может привести жителей Украины к голоду.

Ранее Верховная рада приняла в первом чтении законопроект, который отменяет с 1 октября 2020 года мораторий на продажу сельскохозяйственных земель. Законопроект должен пройти еще второе чтение в парламенте. Документ предусматривает ограничение на приобретение земли до 200 тысяч гектаров для одного собственника.

По мнению Тимошенко, в случае принятия закона о рынке земли новые владельцы будут пытаться добраться до полезных ископаемых, что не только лишит украинцев плодородной земли, но и негативно отразится на экономике государства.

"Если сейчас пойдут тем путем, который предложил (президент) Владимир Зеленский, то у нас будет пять-шесть корпораций, которым будет принадлежать Украина… Я знаю как Аргентину, Мадагаскар превратили в пустыню после того, как приняли подобные правила и продали корпорациям… Мадагаскар, который принял такой же закон, теперь занимает 26 место в рейтинге по голоду. Аргентина, которая также продала землю, теперь тоже голодает, хотя в стране много плодородной земли", - сказала Тимошенко в среду в эфире телеканала Newsone.

Она также возмутилась тем, что во время заседания в аграрном комитете депутатам якобы выдали документы, в которых еще до голосования было прописано, какие правки приняты, а какие нет.

"А потом туда вообще ворвались так называемые иностранные советники. Мы, безусловно, высказали протест против таких вещей. Я еще никогда не видела, чтобы так выдали таблицы, в которых написано, что уже проголосовали. И сейчас сидит этот комитет и делает противоправные вещи. Сидят "слуги народа" смотрят в эту таблицу и голосуют, как там уже написано. В комитете сейчас делают аморальные и противоправные вещи", - подытожила Тимошенко.