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Тимошенко считает, что открытие рынка земли приведет Украину к голоду
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РИА Новости

Тимошенко считает, что открытие рынка земли приведет Украину к голоду

22:13 18.12.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЛидер политической партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко
Лидер политической партии Батькивщина Юлия Тимошенко
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко считает, что снятие моратория и открытие рынка земель сельскохозяйственного значения может привести жителей Украины к голоду.
Ранее Верховная рада приняла в первом чтении законопроект, который отменяет с 1 октября 2020 года мораторий на продажу сельскохозяйственных земель. Законопроект должен пройти еще второе чтение в парламенте. Документ предусматривает ограничение на приобретение земли до 200 тысяч гектаров для одного собственника.
Депутаты на заседании Верховной рады Украины в Киеве
17 декабря, 11:05Сказано в эфире
Подкосило. Готов ли Киев на реальные уступки противникам продажи землиВ Верховной раде Украины работают над условиями покупки земли иностранцами. В эфире радио Sputnik политолог Владимир Корнилов прокомментировал ситуацию вокруг украинских планов открыть рынок земли.
По мнению Тимошенко, в случае принятия закона о рынке земли новые владельцы будут пытаться добраться до полезных ископаемых, что не только лишит украинцев плодородной земли, но и негативно отразится на экономике государства.
"Если сейчас пойдут тем путем, который предложил (президент) Владимир Зеленский, то у нас будет пять-шесть корпораций, которым будет принадлежать Украина… Я знаю как Аргентину, Мадагаскар превратили в пустыню после того, как приняли подобные правила и продали корпорациям… Мадагаскар, который принял такой же закон, теперь занимает 26 место в рейтинге по голоду. Аргентина, которая также продала землю, теперь тоже голодает, хотя в стране много плодородной земли", - сказала Тимошенко в среду в эфире телеканала Newsone.
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Она также возмутилась тем, что во время заседания в аграрном комитете депутатам якобы выдали документы, в которых еще до голосования было прописано, какие правки приняты, а какие нет.
"А потом туда вообще ворвались так называемые иностранные советники. Мы, безусловно, высказали протест против таких вещей. Я еще никогда не видела, чтобы так выдали таблицы, в которых написано, что уже проголосовали. И сейчас сидит этот комитет и делает противоправные вещи. Сидят "слуги народа" смотрят в эту таблицу и голосуют, как там уже написано. В комитете сейчас делают аморальные и противоправные вещи", - подытожила Тимошенко.
Мораторий на продажу сельхозземель действует на Украине 18 лет. МВФ ждет от Киева принятия земельной реформы, которую власти затягивают уже несколько лет.
Президент Украины Владимир Зеленский
Вчера, 12:33
Зеленский предложил разрешить продажу до 10 тысяч га земли в одни руки
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Ситуация на УкраинеВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийЮлия ТимошенкоПартия "Батькивщина"КиевВ мире
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