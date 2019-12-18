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Депутат попросил прокурора помочь приемной матери из Рязанской области
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РИА Новости

Депутат попросил прокурора помочь приемной матери из Рязанской области

21:47 18.12.2019
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкДепутат Госдумы Михаил Старшинов
Депутат Госдумы Михаил Старшинов
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Депутат Госдумы Михаил Старшинов. Архивное фото
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Депутат Госдумы Михаил Старшинов обратился в прокуратуру с просьбой взять под личный контроль уголовное дело против многодетной приемной матери из Рязанской области Светланы Соловьевой. Об этом сообщает RT.
Депутат попросил прокурора Рязанской области обратить внимание на ситуацию с уголовным делом против Светланы Соловьевой и принять необходимые меры для соблюдения ее прав.
Ранее стало известно, что прокурор Сапожковского района Наталья Качанова в декабре 2019 года в пятый раз отменила постановление о прекращении уголовного дела, возбужденного из-за ложного доноса трех приемных дочерей Светланы Соловьевой. Позже девочки признались, что намеренно оговорили приемную мать, и попросили у нее прощения. Дети записали видеообращение, где рассказали о том, что боятся потерять приемную семью.
Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации
17 декабря, 22:12
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Михаил СтаршиновГосдума РФРязанская областьОбщество
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