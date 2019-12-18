МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Росстат в четыре раза увеличил оценку роста реальных доходов населения, говорится в обзоре Минэкономразвития "Картина экономики. Декабрь".

Так, оценка роста доходов выросла с 0,2 до 0,8 процента. Корректировка динамики произошла после уточнения базы прошлого года. При этом в докладе статистического ведомства новые данные по доходам населения не были отражены.

Реальные располагаемые денежные доходы - это доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию.