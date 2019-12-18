МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Росстат в четыре раза увеличил оценку роста реальных доходов населения, говорится в обзоре Минэкономразвития "Картина экономики. Декабрь".
Так, оценка роста доходов выросла с 0,2 до 0,8 процента. Корректировка динамики произошла после уточнения базы прошлого года. При этом в докладе статистического ведомства новые данные по доходам населения не были отражены.
Реальные располагаемые денежные доходы - это доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию.
Росстат в марте объявил о том, что приостанавливает публикацию ежемесячных данных о денежных доходах и будет публиковать эти сведения ежеквартально. Официальный прогноз Минэкономразвития на 2019 год предполагает, что реальные зарплаты в РФ вырастут на 1,5%, реальные располагаемые доходы - на 0,1%.