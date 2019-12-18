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Росстат в четыре раза увеличил оценку роста реальных доходов населения
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РИА Новости

Росстат в четыре раза увеличил оценку роста реальных доходов населения

21:15 18.12.2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваБанкомат
Банкомат
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Росстат в четыре раза увеличил оценку роста реальных доходов населения, говорится в обзоре Минэкономразвития "Картина экономики. Декабрь".
Так, оценка роста доходов выросла с 0,2 до 0,8 процента. Корректировка динамики произошла после уточнения базы прошлого года. При этом в докладе статистического ведомства новые данные по доходам населения не были отражены.
Реальные располагаемые денежные доходы - это доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию.
Росстат в марте объявил о том, что приостанавливает публикацию ежемесячных данных о денежных доходах и будет публиковать эти сведения ежеквартально. Официальный прогноз Минэкономразвития на 2019 год предполагает, что реальные зарплаты в РФ вырастут на 1,5%, реальные располагаемые доходы - на 0,1%.
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РосстатРоссияЭкономика
Популярные комментарии
Как говорится - есть ложь, есть большая ложь и есть статистика...(((
18 декабря, 21:32
Владимир Белогорский
1100000
Мне интересно тогда почему в нашем доме одна пенсионерка живет в впроголодь с маленькой пенсией (( Ей приходиться чуть не всю пенсию отдавать за услуги ЖКХ )) - Я лично хотел бы задать этот вопрос В. В. Путину. Разве так пенсионеры должны жить ? ? ?
18 декабря, 21:33
Vladimir Chawla
1100000
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