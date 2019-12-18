ЛНР заявила о двух нарушениях перемирия во время переговоров в Минске

Военнослужащий Народной милиции ЛНР на позициях у линии соприкосновения в Донбассе

ЛУГАНСК, 18 дек - РИА Новости. Украинские силовики два раза обстреляли территорию самопровозглашенной Украинские силовики два раза обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики , возобновив обстрелы во время переговоров по Донбассу в Минске, заявили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР

Встреча контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе и ее рабочих подгрупп проходит в среду в столице Белоруссии. Ранее в ЛНР заявили об отсутствии обстрелов с 17 декабря.

"В 15.20 (совпадает с мск), несмотря на сегодняшнее заседание контактной группы в Минске по урегулированию конфликта на Донбассе, украинские силовики с позиций 14 бригады подвергли обстрелу из БМП-1 населенный пункт Голубовское", - заявили в Народной милиции ЛНР.

По данным ведомства, в 17.05 с этих же позиций силовики из миномета калибром 82 миллиметра обстреляли окрестности района населенного пункта Фрунзе.

"Информация о разрушениях объектов гражданской инфраструктуры и пострадавших среди мирного населения уточняется. Подразделения Народной милиции ЛНР придерживаются условий прекращения огня", - добавили в пресс-службе.