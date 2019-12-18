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ЛНР заявила о двух нарушениях перемирия во время переговоров в Минске
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РИА Новости

ЛНР заявила о двух нарушениях перемирия во время переговоров в Минске

20:46 18.12.2019 (обновлено: 20:47 18.12.2019)
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкВоеннослужащий Народной милиции ЛНР на позициях у линии соприкосновения в Донбассе
Военнослужащий Народной милиции ЛНР на позициях у линии соприкосновения в Донбассе
© РИА Новости
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ЛУГАНСК, 18 дек - РИА Новости. Украинские силовики два раза обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, возобновив обстрелы во время переговоров по Донбассу в Минске, заявили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
Встреча контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе и ее рабочих подгрупп проходит в среду в столице Белоруссии. Ранее в ЛНР заявили об отсутствии обстрелов с 17 декабря.
"В 15.20 (совпадает с мск), несмотря на сегодняшнее заседание контактной группы в Минске по урегулированию конфликта на Донбассе, украинские силовики с позиций 14 бригады подвергли обстрелу из БМП-1 населенный пункт Голубовское", - заявили в Народной милиции ЛНР.
По данным ведомства, в 17.05 с этих же позиций силовики из миномета калибром 82 миллиметра обстреляли окрестности района населенного пункта Фрунзе.
Военнослужащие армии Украины
17 декабря, 07:39
ЛНР заявили об обстреле со стороны ВСУ после пяти дней тишины
"Информация о разрушениях объектов гражданской инфраструктуры и пострадавших среди мирного населения уточняется. Подразделения Народной милиции ЛНР придерживаются условий прекращения огня", - добавили в пресс-службе.
В Народной милиции уточнили, что данные об обстрелах задокументированы, материалы переданы в Генпрокуратуру ЛНР для возбуждения уголовного дела в отношении командира 14 бригады украинских силовиков.
Минские соглашения
9 декабря, 21:34
Минские соглашения
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