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Новое оружие России
2019-12-18T19:38+0300
https://ria.ru/20191218/1562550784.html
Шойгу уверен, что РВСН полностью перевооружат в ближайшие годы
https://cdn22.img.ria.ru/images/156228/29/1562282904_111:100:2665:1537_1036x0_80_0_0_352209740f6c7d2e9c5ef4d185ec1f4c.jpg
РИА Новости

Шойгу уверен, что РВСН полностью перевооружат в ближайшие годы

19:38 18.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк Министр обороны РФ Сергей Шойгу
 Министр обороны РФ Сергей Шойгу
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу уверен, что Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) полностью будут оснащены новым оружием уже в ближайшие годы.
"Мы активно занимаемся перевооружением, переоснащением РВСН на всех направлениях нашей ядерной триады. Сегодня можно с уверенностью сказать, что РВСН перевооружены на современные виды оружия на 76%. В ближайшие годы мы доведём этот показатель до 90%, ну я надеюсь, и до 100. Работа в этом направлении идёт уверенно, успешно", - сказал Шойгу, выступая в среду на торжественном собрании, посвященном 60-летию РВСН.
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Министр сообщил, что за заслуги в обеспечении безопасности государства и укрепления его обороноспособности личному составу РВСН объявлена благодарность президента РФ. Шойгу отметил решающий вклад стратегических ракетчиков в обеспечение военной безопасности России.
"Не так давно, - сказал министр, - социологические службы провели большой опрос. Один из вопросов был примерно такой: "Способны ли Вооружённые силы России защитить страну?". 86% опрошенных ответили: "Да, уверены, что армия способна защитить страну. И в этом конечно огромная заслуга вас, ракетчиков, которые представляют передовой отряд, самый дисциплинированный, самый могучий, самый мощный отряд нашей армии. Спасибо вам за это".
Министр поблагодарил учёных, конструкторов, руководителей предприятий, которые создавали ракетный щит страны.
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"Как было написано на многих плакатах: "РВСН - не только щит, но и меч", - отметил Шойгу. - В ваших руках меч является и щитом. Пока наш меч готов в любую минуту, в любую секунду быть применён, он является щитом. Щитом, который предостерегает всех тех, кто собирается угрожать или угрожает нашей стране. Этот щит останавливает их и говорит, что сегодняшние Ракетные войска стратегического назначения готовы к применению в любую минуту".
Шойгу пожелал ракетчикам мира и спокойных дежурств.
"Чтобы никогда за вашу службу и службу следующих поколений, как и раньше, вам не поступила команда на применение этого грозного оружия, которое страна вам доверила. От этого зависит, как спокойно будет жить и развиваться наша страна. От уверенности в убеждённости в том, что наша армия и РВСН в состоянии ее защитить, уберечь от разного рода врагов, невзгод, нападений", - сказал министр.
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Обращаясь к семьям ракетчиков, министр отметил, что часто бывает во всех дивизиях РВСН и "видел, в каких условиях живут, работают и служат верой и правдой ракетчики.
"Спасибо вашим женам, семьям, детям за то терпение, которые они проявляют к вашей, нашей службе. За те условия, которые они создают, чтобы спокойно служили. Уверен, так будет и дальше", - сказал Шойгу.
Он отдельно поблагодарил ветеранов за то, "что было создано за эти долгие-долгие 60 лет". "За то, - отметил министр, - что было сохранено и построено. За тех, кто был обучен за все это время. За то, что вы сумели не только сохранить, но и передать весь свой опыт, несмотря на сложные, тяжёлые времена, через которые прошла наша страна. Огромное вам за это спасибо".
Ракетные войска
17 декабря, 00:39
День Ракетных войск стратегического назначения
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Новое оружие РоссииРакетные войска стратегического назначенияСергей ШойгуРоссияБезопасность
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