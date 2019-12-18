Зампостпреда России при ОБСЕ осудил угрозы в адрес Sputnik Estonia

ВЕНА, 18 дек - РИА Новости, Маргарита Костив. Ситуация с угрозами в отношении журналистов Sputnik Estonia со стороны властей Эстонии не соответствует обязательствам этой страны в рамках ОБСЕ, речь идет о политическом давлении на это СМИ, заявил в среду РИА Новости заместитель постпреда России при ОБСЕ Максим Буякевич.
"Очевидно, что речь идет о политическом давлении на Sputnik Estonia. Очевидно, что это не соответствует обязательствам Эстонии в рамках ОБСЕ по обеспечению свободы выражения мнения. Мы будем продолжать ставить этот вопрос, в том числе и на постоянных советах организации, и всячески привлекать внимание общественности к возмутительным действиям Таллина", - заявил Буякевич.
Сотрудники Sputnik Estonia получили от руководств департамента полиции и погранохраны страны письма с прямыми угрозами возбуждения против них уголовных дел в случае, если они до 1 января 2020 года не прекратят трудовые отношения с головной организацией – Международным информационным агентством "Россия сегодня". В качестве обоснования этих действий называются санкции, введенные Евросоюзом 17 марта 2014 года против ряда физических и юридических лиц в свете событий на Украине.
В пресс-службе МИА "Россия сегодня" заявили, что агентство считает действия эстонских властей вопиющим произволом и планирует обратиться в ООН, ОБСЕ, Совет Европы, ЮНЕСКО и ЕСПЧ с требованием дать оценку этому беспрецедентному за последние годы случаю нарушения свободы слова и принять меры по обеспечению права журналистов на осуществление профессиональной деятельности.