Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-18T19:17+0300
https://ria.ru/20191218/1562549936.html
Зампостпреда России при ОБСЕ осудил угрозы в адрес Sputnik Estonia
https://cdn22.img.ria.ru/images/156254/48/1562544824_0:0:3137:1766_1036x0_80_0_0_ffeec9917e591cd60ef3f8381ba5c891.jpg
РИА Новости

Зампостпреда России при ОБСЕ осудил угрозы в адрес Sputnik Estonia

19:17 18.12.2019
218
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЛоготип международного информационного агентства и радио Sputnik
Логотип международного информационного агентства и радио Sputnik
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
ВЕНА, 18 дек - РИА Новости, Маргарита Костив. Ситуация с угрозами в отношении журналистов Sputnik Estonia со стороны властей Эстонии не соответствует обязательствам этой страны в рамках ОБСЕ, речь идет о политическом давлении на это СМИ, заявил в среду РИА Новости заместитель постпреда России при ОБСЕ Максим Буякевич.
"Очевидно, что речь идет о политическом давлении на Sputnik Estonia. Очевидно, что это не соответствует обязательствам Эстонии в рамках ОБСЕ по обеспечению свободы выражения мнения. Мы будем продолжать ставить этот вопрос, в том числе и на постоянных советах организации, и всячески привлекать внимание общественности к возмутительным действиям Таллина", - заявил Буякевич.
Флаги с логотипом ОБСЕ в Вене
Вчера, 19:04
Россия призвала ОБСЕ отреагировать на угрозы в адрес Sputnik Estonia
Сотрудники Sputnik Estonia получили от руководств департамента полиции и погранохраны страны письма с прямыми угрозами возбуждения против них уголовных дел в случае, если они до 1 января 2020 года не прекратят трудовые отношения с головной организацией – Международным информационным агентством "Россия сегодня". В качестве обоснования этих действий называются санкции, введенные Евросоюзом 17 марта 2014 года против ряда физических и юридических лиц в свете событий на Украине.
В пресс-службе МИА "Россия сегодня" заявили, что агентство считает действия эстонских властей вопиющим произволом и планирует обратиться в ООН, ОБСЕ, Совет Европы, ЮНЕСКО и ЕСПЧ с требованием дать оценку этому беспрецедентному за последние годы случаю нарушения свободы слова и принять меры по обеспечению права журналистов на осуществление профессиональной деятельности.
Член комитета Совета Федерации РФ по международным делам Олег Морозов
Вчера, 19:03Медиавойны
В Совфеде прокомментировали ситуацию со Sputnik Estonia
610000
Обсудить 0
Sputnik EstoniaМаксим БуякевичОБСЕЭстонияРоссияВ мире
Рекомендуем
Флаги с логотипом ОБСЕ в Вене
Россия призвала ОБСЕ отреагировать на угрозы в адрес Sputnik Estonia
Член комитета Совета Федерации РФ по международным делам Олег Морозов
В Совфеде прокомментировали ситуацию со Sputnik Estonia
Здание американского Сената в Вашингтоне
В сенат США внесли проект о нарушении Россией прав верующих на Украине
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас
Лавров провел телефонные переговоры с главой МИД Германии
Здание PGNiG в Варшаве. Архивное фото
В Польше заявили, что обеспечат себя газом без украинского транзита
Логотип международного информационного агентства и радио Sputnik
В ООН пообещали ознакомиться с ситуацией вокруг угроз Sputnik Estonia
Здание Государственной Думы РФ
В Госдуме назвали угрозы журналистам Sputnik Estonia "уходом в отрыв"
Исполнительный директор МИА Россия сегодня Кирилл Вышинский
Вышинский вынесет на СПЧ вопрос об угрозах сотрудникам Sputnik Estonia
Студия информационного агентства и радио Sputnik
Шеф-редактор Sputnik Estonia рассказала об угрозах в адрес агентства
Председатель ПАСЕ Лилиан Мори Паскье
Глава ПАСЕ назвала конфликт на Украине вызовом для прав человека
Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
Комитет сената США одобрил пакет антироссийских санкций
Германский бундестаг в Берлине
В СДПГ раскритиковали санкции США против "Северного потока — 2"
Студия информационного агентства и радио Sputnik
Россия поднимет вопрос о свободе слова в Эстонии на зимней сессии ПАСЕ
Глава компании Нафтогаз Украина Андрей Коболев
"Нафтогаз" оценил вероятность подписания контракта по газу с Россией
Лидер демократического меньшинства в палате представителей конгресса США Нэнси Пелоси. 14 августа 2016
Пелоси заявила, что Трамп нарушил конституцию и подлежит импичменту
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:33СМИ: экс-министр образования Ливана может стать премьером
02:24Контактная группа по Донбассу не согласовала обмен и разведение сил
01:43Армия Хафтара продвигается к центру Триполи
01:42Генассамблея призвала США выдавать визы направляющимся в ООН делегатам
01:39В австралийском штате объявили режим ЧС из-за пожаров
01:35В Мексике расследуют связи полицейского руководства с наркомафией
01:35Финский журналист восхитился железными дорогами в России
01:33ЕС порекомендовали выработать "долгосрочную стратегию" сдерживания РФ
01:31Ирина Шейк снялась для японского глянца в образе советской работницы
01:29В сенате США придумали, как еще "наказать" Россию за Крым и Донбасс
01:25ЕП ждет, что Венецианская комиссия оценит закон о СМИ-иноагентах в РФ
01:21На вокзале Симферополя для туристов откроют информационный центр
01:10СМИ: на севере Йемена восемь человек умерли от свиного гриппа
01:03Спецпредставитель ОБСЕ по переговорам в Минске уходит со своего поста
00:58Киев оказался не готов к обмену пленными в Донбассе, заявили в ЛНР
00:56ЕП хочет расширить трактовку условий снятия санкций с России
00:50СМИ: КС Украины отказался восстановить экс-главу суда в должности
00:46Строительство порта под Калининградом завершат не раньше 2021 года
00:41Косачев одобрил принятие ООН резолюции против героизации нацизма
00:37Киев не провел разбирательств по обстрелам в Донбассе, заявили в ДНР
Лента новостейМолния