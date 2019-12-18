Шеф-редактор Sputnik Estonia рассказала об угрозах в адрес агентства

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Эстонские власти угрожают сотрудникам Sputnik Estonia уголовным преследованием только за то, что они работают в российском государственном СМИ, сказала шеф-редактор, руководитель представительства МИА "Россия сегодня" в Таллине Елена Черышева.
Журналист отметила, что "экономическая блокада" Sputnik Estonia началась еще два месяца назад, но письма с угрозами сотрудники агентства получили в начале этой недели.
"В понедельник Бюро данных по отмыванию денег стало рассылать письма всем сотрудникам Sputnik Estonia, в которых они совершенно откровенно говорят о том, что, если мы не разорвем трудовые отношения или какие-либо иные отношения сотрудничества с МИА "Россия сегодня", то нам грозит уголовная ответственность. То есть, нас собираются, грубо говоря, посадить только за то, что мы все работаем в российском государственном СМИ", - рассказала она в беседе с РИА новости.
"Руководство МИА "Россия сегодня" изучает ситуацию", - подчеркнула Черышева.
Ранее главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала про допросы и запугивания соискателей работы в Sputnik в Эстонии. По ее словам, нигде Sputnik не сталкивается с такими проблемами, как в этой стране. Пресс-служба "России сегодня" сообщила, что в конце октября 2019 года эстонские филиалы международных банковских групп заморозили переводы заработных средств, налоговые платежи и платежи за аренду офиса.
Эстония – единственная из стран Балтии, в которой находится полноценная редакция и офис информационного агентства и радио Sputnik. Коллектив состоит из 35 человек, 33 из них – граждане Эстонии, работающие по трудовым договорам с МИА "Россия сегодня". Ежемесячные налоговые платежи агентства в бюджет Эстонии составляют почти 30 тысяч евро.
Власти балтийских стран неоднократно чинили препятствия работе российских СМИ. В МИД РФ заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств. Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отмечали в российском министерстве, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".