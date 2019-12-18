Шеф-редактор Sputnik Estonia рассказала об угрозах в адрес агентства

"В понедельник Бюро данных по отмыванию денег стало рассылать письма всем сотрудникам Sputnik Estonia, в которых они совершенно откровенно говорят о том, что, если мы не разорвем трудовые отношения или какие-либо иные отношения сотрудничества с МИА "Россия сегодня", то нам грозит уголовная ответственность. То есть, нас собираются, грубо говоря, посадить только за то, что мы все работаем в российском государственном СМИ", - рассказала она в беседе с РИА новости.