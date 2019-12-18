В Госдуме назвали угрозы журналистам Sputnik Estonia "уходом в отрыв"

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Член комитета Госдумы по информационной политике Член комитета Госдумы по информационной политике Евгений Ревенко назвал действия властей Эстонии, которые угрожают сотрудникам Sputnik Estonia уголовными делами, если те до 2020 года не прекратят работать на МИА "Россия сегодня", "уходом в отрыв" и нарушением свободы слова.

Сотрудники Sputnik Estonia получили от руководств Департамента полиции и погранохраны страны письма с прямыми угрозами возбуждения против них уголовных дел в случае, если они до 1 января 2020 года не прекратят трудовые отношения с головной организацией – Международным информационным агентством "Россия сегодня". В качестве обоснования этих действий называются санкции, введенные Евросоюзом 17 марта 2014 года против ряда физических и юридических лиц в свете событий на Украине.

"Младодемократы со своим рвением навести новый порядок "ушли в отрыв" и готовы перечеркнуть один из основополагающих принципов демократии - свободу слова" - сказал РИА Новости депутат.

МИА "Россия сегодня" считает действия Таллина в отношении Sputnik Estonia произволом, планирует обратиться в ООН, ОБСЕ и другие организации.

"Это действительно произвол и неприкрытое грубое давление на всех тех журналистов, кто имеет отличную точку зрения от мнения нынешнего руководства Эстонии", - отметил Ревенко.

Депутат подчеркнул, что совсем недавно были приняты законы, которые позволяют правительству РФ дать "зеркальный ответ" на подобного рода выпады в отношении российских журналистов, и уточнил, что необходимо обращаться в ОБСЕ к представителю по свободе СМИ, в ООН и во все структуры, мнение которых, возможно, ещё могут услышать власти Эстонии.

"Хотелось бы выразить солидарность свою собственную, личную и как депутата, и как журналиста с теми ребятами, кто честно трудится и, не нарушая никаких законов, делает простое дело, а именно доносит до людей честную и альтернативную информацию", - сказал депутат.

Ранее главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала про допросы, запугивания и закрытия банковских счетов соискателей работы в Sputnik в Эстонии. По ее словам, нигде Sputnik не сталкивается с такими проблемами, как в этой стране. Пресс-служба "России сегодня" сообщила, что в конце октября 2019 года эстонские филиалы международных банковских групп заморозили переводы заработных средств, налоговые платежи и платежи за аренду офиса.

Эстония - единственная из стран Балтии, в которой находится полноценная редакция и офис информационного агентства и радио Sputnik. Коллектив состоит из 35 человек, 33 из них - граждане Эстонии, работающие по трудовым договорам с МИА "Россия сегодня". Ежемесячные налоговые платежи агентства в бюджет Эстонии составляют почти 30 тысяч евро.