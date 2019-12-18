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Медиавойны
2019-12-18T18:32+0300
https://ria.ru/20191218/1562548328.html
В СЖР прокомментировали угрозы в адрес сотрудников Sputnik Estonia
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РИА Новости

В СЖР прокомментировали угрозы в адрес сотрудников Sputnik Estonia

18:32 18.12.2019
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Угрозы в адрес сотрудников эстонского Sputnik являются беспрецедентным давлением на СМИ и разжиганием вражды, все, кто получил подобные сообщения, должны обратиться в Международную федерацию журналистов, заявил РИА Новости секретарь Союза журналистов России Тимур Шафир.
Сотрудники Sputnik Estonia получили от руководств Департамента полиции и погранохраны страны письма с прямыми угрозами возбуждения против них уголовных дел в случае, если они до 1 января 2020 года не прекратят трудовые отношения с головной организацией – Международным информационным агентством "Россия сегодня". В качестве обоснования этих действий называются санкции, введенные Евросоюзом 17 марта 2014 года против ряда физических и юридических лиц в свете событий на Украине.
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"Данные угрозы являются беспрецедентными во всех отношениях. Ничем иным как давлением на СМИ, давлением на журналистов и разжиганием вражды эти действия назвать нельзя. Они выходят за рамки всех существующих соглашений, норм, понимания относительно того, как функционируют СМИ и какие права и свободы им гарантированы", - сказал Шафир.
Он отметил, что это далеко не первые репрессивные действия со стороны властей Эстонии. "Мы помним, как еще несколько лет назад эстонские националисты требовали под угрозой расправы закрытия офисов российских СМИ в Эстонии. Мы знаем о тех репрессивных действиях, связанных с блокировками банковских счетов Sputnik, которые были предприняты не так давно. Но прямая угроза возбуждения уголовных дел только за сам факт сотрудничества со СМИ, не важно, российским, итальянским, китайским, американским, - это, повторюсь, нечто беспрецедентное", - добавил Шафир.
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Умалчивать о текущей ситуации, по мнению секретаря СЖР, нельзя. "Особенно удивляет тот факт, что большинство сотрудников эстонского офиса Sputnik являются гражданами Эстонии. А это говорит о репрессиях не только российских СМИ, но и граждан собственного государства. Каждый журналист, работающий в редакции Sputnik Estonia и получивший такие угрозы, - это именно угрозы, а не уведомления, - должен информировать Международную федерацию журналистов, ОБСЕ и другие организации. Этому необходимо положить конец", - призвал Шафир.
В пресс-службе МИА "Россия сегодня" ранее заявили, что агентство считает действия эстонских властей вопиющим произволом и планирует обратиться в ООН, ОБСЕ, Совет Европы, ЮНЕСКО и ЕСПЧ с требованием дать оценку этому беспрецедентному за последние годы случаю нарушения свободы слова и принять меры по обеспечению права журналистов на осуществление профессиональной деятельности.
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Ранее главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала про допросы, запугивания и закрытия банковских счетов соискателей работы в Sputnik в Эстонии. По ее словам, нигде Sputnik не сталкивается с такими проблемами, как в этой стране. Пресс-служба "России сегодня" сообщила, что в конце октября 2019 года эстонские филиалы международных банковских групп заморозили переводы заработных средств, налоговые платежи и платежи за аренду офиса.
Эстония - единственная из стран Балтии, в которой находится полноценная редакция и офис информационного агентства и радио Sputnik. Коллектив состоит из 35 человек, 33 из них - граждане Эстонии, работающие по трудовым договорам с МИА "Россия сегодня". Ежемесячные налоговые платежи агентства в бюджет Эстонии составляют почти 30 тысяч евро.
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Власти балтийских стран неоднократно чинили препятствия работе российских СМИ. В МИД РФ заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств. Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отмечали в российском министерстве, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".
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МедиавойныТелеканал RTSputnik ЭстонияТимур ШафирМИД РФМаргарита СимоньянЭстонияВ мире
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