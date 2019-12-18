Глава ПАСЕ назвала конфликт на Украине вызовом для прав человека

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Конфликт на Украине представляет собой серьезный вызов не только для европейского континента, но и для защиты прав человека, считает глава Парламентской ассамблеи Совета Европы Лилиан Мори Паскье.
"Конфликт на Украине также представляет собой серьезный вызов не только для нашего континента, но также для защиты прав человека", - говорится в поступившем в РИА Новости пресс-релизе по итогам визита Паскье в Россию.
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"В этом контексте Ассамблея будет и впредь отстаивать свои позиции в соответствии с международным правом, поощряя все действия в пользу мира и сотрудничества в Европе", - указала она, отметив важность диалога в этом вопросе.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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